Bruno de Carvalho diz que Patrício está a ser manipulado e culpa Jorge Mendes

Bruno de Carvalho confirmou esta sexta-feira o pedido de rescisão com justa causa de Rui Patrício. O presidente do Sporting confirmou a existência de contactos com o Wolverhampton, mas adiantou que na base da recusa dos leões em aceitarem a proposta do clube inglês estiveram exigências do empresário Jorge Mendes, que reclamou 3,75 milhões da transferência, por considerar que detém parte do passe do guarda-redes, e ainda exigiu quatro milhões relativos à saída de Adrien Silva, pelos mesmos motivos.

"Houve um claro aproveitamento da Gestifute (empresa de Jorge Mendes). Disseram-nos que tínhamos de pagar 3,75 milhões em relação ao Rui Patrício e ainda quatro milhões do Adrien [transferido para o Leicester em janeiro]. E por isso não houve negócio. O Sporting não pode estar sob medo e chantagem. Tenho pena que o Rui não tenha falado com a sua entidade patronal para perceber que está a ser manipulado por coisas que nada têm a ver com ele. Se tivéssemos dado sete milhões dos 18 da transferência, tinha sido feita e não havia rescisão. O Jorge Mendes quis aproveitar-se da situação, que é um crime", referiu Bruno de Carvalho, informando que o Sporting, depois de ter renegociado os contratos de Adrien e Rui Patrício, não reconhece a percentagem de Jorge Mendes nos passes dos jogadores.

"O Rui está na seleção e a máquina está em movimento, vulgo advogados de alguém que colabora com o Sindicato dos Jogadores, ficará para a consciência do Joaquim Evangelista isto que está a passar-se", acusou ainda Bruno de Carvalho.

Bruno de Carvalho pediu ainda a Rui Patrício para "pensar bem" no ato que acabou de tomar (tem sete dias para o fazer, segundo a lei), garantindo que as portas do clube de Alvalade continuam abertas para o guarda-redes. E adiantou que os advogados de Patrício, na carta de rescisão, estão a culpar o presidente do Sporting pela saída do guardião. "O Rui não tem culpa do que está a passar. Ele está a ser instrumentalizado", adiantou o líder leonino, não rejeitando a possibilidade que outros jogadores possam seguir o mesmo exemplo. "Aos restantes jogadores, peço que respirem fundo porque isto é uma situação bastante complexa. Não há causa nenhuma para os jogadores rescindirem com justa causa. Isto não prestigiante para os jogadores, para os clubes que queiram ficar com os jogadores desta forma. Estamos preparados para isto há muito. Espero que o Rui reflita e olhe para o Sporting que foi um pai e uma mãe para ele. Acredito que ele o vá fazer. Tenho pena que não tenha querido atender a minha chamada, que não foi hoje. Se o tem feito se calhar isto estava tudo resolvido" referiu.

Bruno de Carvalho falou ainda de Jorge Jesus: "Até ver é o nosso treinador, tem mais um ano de contrato."