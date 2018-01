Bruno de Carvalho reage a acusações: "o império das marionetas contra-ataca"

Pub

Presidente do Sporting estará a ser investigado pelo eventual recebimento de comissões em transferências de jogadores. "Uma notícia 'velha', baseada em denúncias anónimas e sem interesse nenhum", responde.

Depois de ter sido notícia que o presidente do Sporting estaria a ser investigado por tráfico de influências, esta terça-feira o Correia da Manhã escreveu que também recairão sobre Bruno de Carvalho suspeitas do eventual recebimento de comissões em transferências de jogadores, através de pagamentos feitos via sociedades com sede em paraísos fiscais (offshores). "O 'império das marionetas contra-ataca'. Hoje junta-se ao espetáculo da cartilha 'o sempre fiel' CM, com uma capa a fazer destaque de uma notícia 'velha', baseada em denúncias anónimas e sem interesse nenhum", reagiu o dirigente, na rede social Facebook, garantindo tudo não passa de uma tentativa para que a sua posição seja "desgastada".

Segundo o matutino, a investigação, que corre no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa (DIAP) de Lisboa, está já numa fase bastante avançada e tem a ver com a transferência do futebolista Tanaka para o Sporting. O jogador japonês terá sido proposto ao emblema verde-e-branco por 500 mil euros, mas o clube de Alvalade acabou por pagar 750 mil pelo seu passe. Estarão a ser realizadas perícias financeiras para seguir o rasto das transferências bancárias através de sociedades offshore e apurar quem foi o seu o último beneficiário.

"Já agora, ponham em letras pequenas, como sempre, que (como é óbvio) não há a mínima matéria para acusação em tudo o que se relaciona comigo ou com SCP. Tal como, nas outras futuras, não existirá", reage Bruno de Carvalho, num post de Facebook onde deixa algumas alfinetadas ao Benfica. "A intenção é só uma: que a minha posição seja desgastada e que fique na cabeça das pessoas 'eles são todos iguais'", o dirigente. "O Sporting vence o primeiro título da época, o Benfica empata com o árbitro a ter um relógio estragado, vamos ter uma AG dia 3... Eles estão ao rubro!",. sublinhou.