Bruno de Carvalho queixa-se de penálti por marcar e de Felipe

Pub

Presidente do Sporting lembra lance entre Danilo e Bas Dost e fala da impunidade do central portista Felipe

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, expressou a sua satisfação nas redes sociais com a passagem do Sporting à final da Taça da Liga (sábado contra o V. Setúbal). Mas deixou alguns reparos à arbitragem do jogo com o FC Porto, queixando-se de uma grande penalidade por assinalar e da "impunidade de Felipe".

"A vitória permite-nos ir à final da primeira competição, a Taça da Liga. Um jogo marcado por um erro grave ao não ter sido assinalado um penálti de Danilo sobre Bas Dost, e pela impunidade de que goza Felipe. Mas os nossos atletas souberam superar todas as dificuldades e chegaram à final. Que feliz fiquei de ver tanta alegria nos sportinguistas. Nós todos merecemos tanto ser felizes", escreveu o líder leonino.

O presidente do Sporting deixou ainda um desejo. "Que sábado possamos comemorar a primeira conquista da época juntos, sendo que nós sabemos que nada está ganho, que temos de respeitar todos os adversários e que só com atitude e compromisso iremos conseguir", atirou.