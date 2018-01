Bruno de Carvalho propõe reflexão para o movimento G15

Pub

Presidente do Sporting escreveu este sábado mais um longo post de 20 pontos no Facebook

Bruno de Carvalho escreveu este sábado um longo post no Facebook, propondo uma reflexão para o movimento G15, apelidado pelo presidente do Sporting de G12. Eis o post na íntegra:

Hoje é dia da final da Taça da Liga e proponho uma reflexão para o G12: 1. Final da Taça da Liga Vitória de Setúbal - Sporting CP (ambos não fazem parte do G12) 2. Meias Finais da Taça de Portugal: FC Porto - Sporting CP Desportivo das Aves - Caldas (só um faz parte do G12) 3. Campeonato Nacional (classificação actual): FC Porto Sporting CP (ambos não fazem parte do G12) Isto faz-me pensar se os Clubes querem mudar alguma coisa a sério ou se andam antes em lutas de poder. Se o G12 quer mudar coisas a sério, debatam os seguintes 20 pontos:

1. Que a realização e produção dos jogos não poderem ser feitas pelos próprios clubes; 2. Exigir ao governo que considere paga, faz anos, a dívida do Totonegócio e que devolva o que já foi pago em excesso; 3. Exigir ao governo que todas as receitas de apostas do futebol (nacional e internacional) venham para o clubes. E o das apostas das restantes modalidades que os clubes recebam também; 4. Que o IVA dos bilhetes de futebol desça dos 23% para os mesmos 7% dos restantes espectáculos, como por exemplo a tourada;

5. Que a Liga seja apenas para a promoção e potenciação do negócio do futebol; 6. Que a Federação PF tenha apenas a seu cargo as Selecções Nacionais e o futebol amador - tendo de garantir o pagamento do VAR e da tecnologia da linha de golo nas competições oficiais, pois são os clubes que lhes fornecem os jogadores para as Selecções; 7. Que se criem entidades verdadeiramente autónomas e profissionais para a arbitragem e para a disciplina e justiça desportivas, com o governo a assumir a sua nomeação e responsabilidade;

8. Incitar o Governo a actuar perante a actuação intolerável do IPDJ; 9. Acabar de vez com as claques ilegais; 10. Exigir que se faça justiça nos casos dos vouchers/emails, jogos para perder, tráfico de influências e corrupção; 11. Exigir às operadoras que, dos programas televisivos sobre desporto, saiam pessoas que estejam ligadas a clubes que não do G12, ou então que acabem com eles (o Sporting CP assina já esta petição para retirar todas as pessoas ligadas ao nosso clube desses programas);

12. Exigir a todos os jornais, com especial destaque aos jornais desportivos, que dediquem o mesmo número de páginas a cada clube das Ligas Profissionais (o Sporting CP abdica já das que a ele lhe dizem respeito); 13. A diminuição do quadro de multas, pois são os clubes que têm de crescer e não as entidades que beneficiam das multas; 14. Que se acabe com as equipas B e se crie mais um escalão de formação de sub-23; 15. Que as regras e regulamentos do futebol não violem a Lei geral e a Constituição da República portuguesa;

16. Que não se tentem "auto-mutilar", proibindo dirigentes de se sentarem na bancada ao fim de alguns castigos, até porque isso viola a Lei pois só os tribunais o podem fazer; 17. Não quererem mandar no futebol, mas quererem que sejam os outros a pagar quase tudo (tudo na vida exige bom senso e equilíbrio); 18. Criar uma bolsa financeira de apoio à formação no video àrbitro/tecnologia da linha de golo, e permitir a existência dessa carreira no futuro, e para os clubes da 2a Liga;

19. Exigir que se dignifique o futebol português no mundo, com o reconhecimento de Fernando Peyroteo como maior goleador mundial nos campeonatos nacionais no rácio jogos/golos. Aqui não se trata de um jogador do Sporting CP mas de um atleta português, cujo reconhecimento do seu feito só vai engrandecer o nosso campeonato perante o mundo; 20. Exigir a reposição da verdade desportiva, reconhecendo aos clubes que venceram o Campeonato de Portugal o título de Campeão Nacional. Tudo o resto é e será só para entreter e nada mudar. Os dados factuais desportivos acima apresentados denonstram isso mesmo.

Mas voltando ao dia de hoje, que o Estádio do Braga se vista de verde do Sporting CP e que sejamos todos felizes, pois bem o merecemos! Todos a Braga! Nota: E que possamos dedicar uma vitória a um grande Sportinguista que, infelizmente, está numa fase terminal da sua vida e que hoje está a vir da Bélgica para Portugal para poder estar no seu país e ao pé do seu Sporting CP, o Daniel João Mateus