Bruno de Carvalho propõe "medidas urgentes" após ausência de árbitros lusos no Mundial 2018

Presidente do Sporting sugeriu este sábado, em publicação no seu perfil do Facebook, alterações aos modelos de governação da Liga e Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e indicou a criação de órgãos autónomos

Bruno de Carvalho publicou este sábado um longo post no seu perfil de Facebook a propósito da ausência de árbitros portugueses na fase final do Mundial 2018, sugerindo "medidas urgentes" para que tal não volte a acontecer.

O presidente do Sporting sugere alterações aos modelos de governação da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), assim como a criação de órgãos autónomos para gerir "Instrução, Disciplina e Justiça" e "Arbitragem".

Eis o post na íntegra:

"O QUE SIGNIFICA NÃO HAVER NOVAMENTE ÁRBITROS PORTUGUESES NUMA FASE FINAL DE UMA GRANDE COMPETIÇÃO - MUNDIAL 2018?



COMO RESOLVER?



QUE TEMAS TEIMAM EM NÃO SE FALAR MAS QUE PODEM IR ALTERANDO ESTA REALIDADE?



Modelo de governação / medidas urgentes



Liga:



1. Presidente não eleito mas sim escolhido pelo governo com profissionais na Comissão Executiva;



2. Só negócio e expansão do futebol português;



3. Sair a Comissão de Inquéritos;



4. Regulamentos;



5. Se existir um Conselho de Presidentes, este só pode ter funções consultivas e nunca executivas.



FPF:



1. Presidente não eleito mas sim escolhido pelo governo com uma estrutura 100% profissional,



2. Selecções;



3. Futebol amador;



4. Futebol de formação;



5. Futsal;



6. Futebol de praia;



7. Pagar video-árbitro e restantes tecnologias a 100%, pois beneficiam dos jogadores dos clubes nas Selecções.



Autónomos:



A ) Instrução, Disciplina e Justiça;



B ) Arbitragem - com programa financeiro definido e protocolado com a FPF, que tem de financiar a formação contínua dos árbitros e video-árbitros e a criação da carreira de video-árbitro.



O que a FPF e a Liga têm de fazer e exigir:



- Exigir que se dê as dívidas do Totonegócio como pagas e que se devolva o excesso aos clubes;



- Exigir que o IVA dos bilhetes desça para 7%;



- Exigir que o dinheiro das apostas vá directamente e a 100% para os clubes e não para a Liga ou seja para quem for;



- Exigir que nenhum clube possa produzir ou realizar os seus jogos em termos televisivos;



- Decidir que se possa ver as imagens do VAR nos ecrãs dos estádios e na casa das pessoas. Que o VAR tenha pessoas dedicadas para, no imediato, estarem em contactos com os canais e corrigirem as más informações que por eles estejam a ser dadas. Colocar os árbitros a poderem falar no final dos jogos, como os treinadores e jogadores, podendo eles admitir o que fizeram de bem e de mal. Poderem ser ouvidas as conversas entre os árbitros e os assistentes e video-árbitros no momento em que estão a acontecer (modelo da MLS que o International Board no 4° The Future of Football confirmou que basta a vontade da FPF e que tido isto pode ser feito). - CREDIBILIZAÇÃO E DIGNIFICAÇÃO DA ARBITRAGEM PORTUGUESA!



- Exigir que o Governo aja perante a actuação intolerável do IPDJ;



- Exigir que acabem de vez as claques ilegais;



- Exigir e decidir que se faça justiça nos casos dos vouchers/emails, jogos para perder, tráfico de influências e corrupção - desportivamente e no campo da justiça cível;



- Decidir a diminuição do quadro de multas, pois são os clubes que têm de crescer e não as entidades que beneficiam das multas;



- Decidir que as regras e Regulamentos do futebol não violem a Lei geral e a Constituição da República portuguesa."