Bruno de Carvalho no banco... se não for pai

Está decidido, o líder leonino vai estar no banco de suplentes, à semelhança do que fez em Braga, mas está dependente do nascimento da sua terceira filha que pode acontecer a qualquer momento

Bruno de Carvalho vai estar no banco na noite deste domingo no jogo com o Paços de Ferreira em Alvalade. O presidente repete o que fez em Braga e aquilo que costuma ser norma quando não está castigado ou quando a saúde lhe permite.



Ou seja, Bruno de Carvalho vai estar perto dos jogadores, com quem esgrime argumentos desde a passada quinta-feira quando criticou publicamente a equipa, personalizando em alguns atletas, depois da derrota em Madrid.

Ao que o DN apurou apenas o nascimento da sua terceira filha, que pode acontecer a qualquer momento e que já inviabilizou a deslocação a Madrid, impedirá Bruno de Carvalho de ocupar o seu lugar no banco de suplentes.