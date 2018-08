Bruno de Carvalho acusou os jornalista de "uma série de invenções", após a reunião com a equipa técnica, esta segunda-feira, e garantiu que Jorge Jesus estará no Jamor, pois "ninguém foi suspenso".

"Sporting tem de trabalhar, independentemente dos jogos que tem de fazer [final da Taça de Portugal]. Todos nós assistimos a um jogo que prejudicou bastante o Sporting, que nos fez perder bastantes milhões que estavam contabilizados para a próxima época. Isso origina várias mudanças. Não gostámos de ver a interação dos sócios com os jogadores. Isso não nos prejudica. Fizemos uma série de reuniões e vocês uma série de invenções. Se o Bruno suspendeu o Jesus, esperem pelo Bruno, porque o presidente não o suspendeu. Têm de esperar pelo Bruno, o que suspendeu o Jesus", ironizou o presidente leonino, à saída de Alvalade.

Ontem, à chegada da equipa a Alvalade, Rui Patrício foi protegido por seguranças e jogadores do plantel.

Entretanto, a direção do Sevilha procura um diretor desportivo e um treinador e os portugueses estão bem colocados.

O presidente da mesa da assembleia geral do Sporting, Marta Soares, que já foi muito crítico com Bruno de Carvalho, mas com quem fez as pazes "em nome dos superiores interesses do Sporting", escusou-se a falar do timing da reunião - domingo os 'leões' disputam a final da Taça de Portugal com o Desportivo das Aves -, lembrando que "quando há problemas é que eles têm de ser resolvidos".

Marta Soares recusou-se a "fazer conjeturas" sobre o teor e conclusões da reunião, disse compreender a "emoção" dos adeptos e recordou que "o Sporting está acima de tudo", confiando que no fim do encontro haverá "boas notícias".

É um exagero falar-se de crise

"O resultado do Funchal veio trazer uma situação desagradável, ninguém esperava perder, mas aconteceu. É perfeitamente natural que o presidente chame para uma reunião os jogadores e a equipa técnica para analisar e preparar o que tem de preparar para domingo", sintetizou, realçando que não lhe compete interferir nos assuntos da SAD.