Bruno de Carvalho não gostou que jogadores tivessem ignorado pedido

Pub

Presidente leonino criticou atletas da equipa principal por terem "ignorado" uma ação solidária promovida pelo clube que, segundo O Jogo, envolvia uma angariação de fundos para a Fundação Sporting

Na mesma publicação no Facebook em que respondeu às críticas de Adrien Silva na entrevista que o antigo médio leonino concedeu ao The Guardian, Bruno de Carvalho criticou os jogadores da equipa principal por terem "ignorado" uma ação solidária promovida pelo clube antes do jogo de domingo diante do Rio Ave (2-0).

"Hoje [ontem] também era o início de uma ação de solidariedade que os jogadores decidiram ignorar", escreveu o líder do emblema de Alvalade.

De acordo com O Jogo, a ação em causa envolvia uma angariação de fundos para a Fundação Sporting através das declarações de IRS dos atletas leoninos, que não terão correspondido ao pedido do presidente.