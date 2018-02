Bruno de Carvalho insiste com possível saída

Pub

Presidente voltou ao Facebook para lançar críticas e lista de "sportingados"

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, voltou a insistir este domingo com uma possível saída dos leões, isto no seguimento da Assembleia Geral de sábado. Num post no Facebook, o dirigente lançou críticas ao que se passou na AG e divulgou também uma lista de pessoas a quem acusa de serem "sportingados".

"Mais 2 títulos Europeus para a saída ser em grande! Foi para esta gentalha, da imagem anexa e da lista, conseguirem continuar a existir e a fazer o que querem, que os Sportinguistas na AG desrespeitaram o CD não querendo discutir a alteração de estatutos e o regulamento disciplinar propostos", escreveu Bruno de Carvalho.