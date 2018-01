Bruno de Carvalho insatisfeito com derrotas do Hóquei e Futsal

Pub

Leões perderam na Liga Europeia com o Lodi e na final da Taça da Liga com o rival Benfica

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, revelou-se este domingo crítico com as derrotas do seu clube em hóquei em patins e futsal, diante do Lodi (4-7), para a fase de grupos da Liga Europeia, e Benfica (2-5), na final da Taça da Liga, respetivamente.

O máximo dirigente leonino revelou que não estava à espera destes desaires e diz mesmo que o futsal tem de vencer todas as competições até final da temporada.

"Neste fim-de-semana, o nosso hóquei em patins e o nosso futsal não nos deram as alegrias que merecemos.

Agora, é tempo de o hóquei refletir sobre o porquê de uma exibição tão fraca e superar-se a cada jogo que falta para cumprimos os nossos objectivos: ganhar todas as competições onde estamos! E é tempo de o futsal perceber que perdeu, de forma pesada, um troféu, e que em 50 remates não conseguiu marcar, só o fazendo depois disso e já num momento do jogo em que o vencedor já estava definido. Agora é redobrar esforços e focar nos próximos objectivos: vencer todas as competições em que ainda estamos! Nem sempre se pode vencer, e ser do Sporting CP é dizer presente nos bons e nos maus momentos! Mas o Grande Sporting Clube de Portugal, que estamos todos a reconstruir, tem de ganhar todas as competições em que entra. Atitude e Compromisso!", escreveu o dirigente na sua página pessoal do Facebook.