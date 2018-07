Bruno de Carvalho: "Hoje não vou ao Restelo porque não quero"

Bruno de Carvalho esteve este domingo nos núcleos de Arganil e Soure e anunciou que não estará presente na noite deste domingo no Restelo, para assistir ao Belenenses-Sporting... porque não quer.

"Para que não haja especulações. Eu hoje [domingo] não vou ao jogo porque não quero, até porque tenho lá a representar-me a estrutura em que confio em absoluto. E ao próximo jogo do campeonato [domingo, 22 de abril, com o Boavista] também não vou porque espero estar em Saragoça a ganhar a UEFA Futsal Cup ", referiu.

Ou seja, tudo parece indicar que Bruno de Carvalho vai regressar a um jogo da equipa de futebol do Sporting na próxima quarta-feira, na receção ao FC Porto, a contar para a segunda mão das meias finais da Taça de Portugal.

Entretanto, Bruno de Carvalho deixou o aviso. "É preciso mais do que um grupo organizado com lenços brancos e cartazes para me tirar do meu caminho. E nunca se esqueçam que não estão só a falar de um presidente. Falam de um pai, de um filho. Não de um robot, de um parvo", referiu.

O presidente do Sporting acrescentou: "Falam em grandes polémicas mas, desde que a suposta polémica começou, e estamos a falar de futebol, ainda só vi vitórias. Ganhámos 2-0 ao Paços de Ferreira e 1-0 ao Atlético de Madrid. Se isto é uma crise, espero que estejamos sempre em crise. Mas do princípio ao fim do campeonato, para que possamos festejar o título de campeões nacionais".