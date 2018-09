"Querem AG destitutiva? Entreguem as assinaturas"

Bruno de Carvalho voltou esta quarta-feira a defender em conferência de imprensa que não vai haver qualquer Assembleia Geral Extraordinária destitutiva no dia 23, conforme tem defendido a Mesa da Assembleia Geral. O líder leonino voltou a frisar que vai realizar-se uma AG marcada pelo Conselho Diretivo para dia 17 para discutir o orçamento, na qual os sócios podem falar, e outra dia para 21 de julho para eleições na Mesa da Assembleia Geral (MAG) e no Conselho Fiscal e Disciplinar (CDF).

"Nós somos um órgão que foi eleito e somos nós que estamos contra a democracia? A MAG e o CFD decidiram demitir-se e a democracia existirá se nos demitirmos? Não estamos a cumprir com a democracia? Se eles não acreditam mais no projeto, adeus. Foram eles que se afastaram", referiu Bruno de Carvalho.

"A mira é sempre AG de destituição. Quem se demitiu foram eles. A partir daí tomámos atos de gestão. Se eles acham, e não é com cartas labregas a ofender as pessoas, se acham que a Comissão Transitória é algo ilegal vão para os tribunais. Não vão fazer pseudo convocatórias em jornais. Se acham que fizemos algo mal vão para a justiça e a justiça que decida. Vão para a justiça e deixem as coisas acontecer", criticou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O líder leonino prosseguiu. "A antiga MAG pediu uma AG que não vai haver. Querem uma AG destitutiva? Entreguem as assinaturas e os preceitos legais. O primeiro subscritor pode estar presente a verificar tudo. Se estiverem os preceitos todos haverá AG de destituição", atacou, acrescentando: "Eles [MAG e CDF] demitiram-se porque quiseram. Está marcada uma AG pelo Sporting para o dia 17, que é obrigatória, por causa do orçamento. Um dos pontos é ouvir os sportinguistas e depois uma AG eleitoral para dia 21 de julho, mas para quem se foi embora. Eu não percebo este alarido. Em que é que isto está contra a democracia? Porque somos obrigados a demitir-nos? Onde está isso escrito na lei?"

Bruno de Carvalho disse ainda que "Marta Soares está para o Sporting como o Artur Albarran para o jornalismo".

O presidente do Sporting aproveitou ainda para desejar "as maiores felicidades a Jorge Jesus neste seu novo desafio" e deixou uma confissão: "Ficam a saber que combinei almoçar com Jorge Jesus no Ritz quando ele voltasse a Portugal."

Sobre o substituto, referiu apenas que o clube gosta de "trabalhar calmamente" e que "o Sporting há de ter um treinador". "Está definido o perfil, é homem."