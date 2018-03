Pub

Presidente do Sporting considera necessária a intervenção dos governos em matérias como a violência, a corrupção e os resultados combinados no futebol

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, defendeu hoje a necessidade de os governos deixarem de ter "medo de agir" em matérias como a violência, a corrupção e os resultados combinados no futebol.

"Se o governo não der um passo em frente para dizer já chega, podemos dar as mãos com as polícias, os clubes e os adeptos, mas no final tudo ficará na mesma", afirmou o presidente durante o quatro congresso O Futuro do Futebol, organizado pelo Sporting.

Será que os clubes conseguem sobreviver autorregulando-se, ou é imperioso que os governos conheçam o fenómeno e deixem de ter medo de agir

Bruno de Carvalho disse estar convicto de que estes tipos de problemas não se resolvem se os governos não intervirem, acrescentando: "Podemos até ir ao tribunal, mas vamos continuar de mãos a abanar".

"Será que os clubes conseguem sobreviver autorregulando-se, ou é imperioso que os governos conheçam o fenómeno e deixem de ter medo de agir", questionou o presidente 'leonino', na sessão de perguntas após o painel dedicado a temas como a corrupção, resultados combinados e propriedade de clubes.

Onde é que começa e acaba o jogo? Onde é que a FIFA e a UEFA devem intervir, e em que situações é que não tem essa capacidade?

O presidente do Sporting considerou que alguns dos problemas do futebol não se resolverão se a modalidade "não se abrir".

"Onde é que começa e acaba o jogo? Onde é que a FIFA e a UEFA devem intervir, e em que situações é que não tem essa capacidade?", questionou Bruno de Carvalho, lembrando que existem tribunais e entidades para resolver questões específicas.

O presidente do Sporting utilizou como exemplo o diferendo entre o clube e o fundo de investimentos Doyen, no qual os 'leões' foram condenados pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) a pagar 17 milhões de euros, para questionar: "Porque é que casos destes precisam de ir ao TAS?".