Bruno de Carvalho diz que "a paródia afinal sempre continua"

Presidente dos leões reage a críticas dos encarnados à vitória do Sporting em Chaves

O presidente do Sporting Bruno de Carvalho reagiu esta segunda-feira às críticas do Benfica após a vitória do Sporting em Chaves, dizendo que "a paródia afinal sempre continua", ironizando com as palavras de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, no sábado.



"O Benfica diz que Bas Dost estava fora do jogo (como se André Coelho não existisse)... Mas afinal foi ele que foi preso? E no penálti inexistente do Coates, o Guerra estava em frente do ecrã? A paródia afinal sempre continua...", escreveu o presidente do Sporting no Facebook.