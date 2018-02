Bruno de Carvalho dirige-se a Fernando Mendes com fotomontagem de Kim Jong-un

Pub

Presidente do Sporting escreveu esta quarta-feira uma publicação no Facebook do antigo lateral esquerdo leonino, em tom irónico

Bruno de Carvalho dirigiu-se esta quarta-feira ao antigo jogador do clube e atual comentador televisivo Fernando Mendes, através de uma publicação no Facebook acompanhada por uma fotomontagem do líder leonino e... o ditador norte-coreano Kim Jong-un.

"Vá campeão, deixa-te lá de amuos e dá um desconto a isso! Vamos beber uns copos a ouvir uma música naquele tom que sabe tão bem... o tom dela! Toma lá aquele abraço e a minha última foto que depois autografo quando estivermos juntos!", pode ler-se.

Recorde-se que o antigo lateral esquerdo revelou esta terça-feira que, depois do apelo de boicote aos meios de comunicação lançado pelo presidente do Sporting na Assembleia Geral do clube, foi alvo de ameaças por parte de alguns adeptos.