Bruno de Carvalho com críticas sobre o adiamento do Estoril-Porto

O presidente do Sporting condena "totalmente" o comportamento de alguns adeptos no jogo de hóquei em patins no Dragão Caixa

Bruno de Carvalho, presidente dos leões, voltou a publicar uma nota na sua página na Facebook na qual condena "totalmente os cânticos que alguns adeptos do Sporting entoaram no Dragão Caixa", na última quarta-feira à noite, durante o jogo de hóquei em patins com o FC Porto.

A claque sportinguista desejou nesse cântico que a bancada do Estoril, onde estavam adeptos portistas, tivesse caído. "Isto não é o Sporting Clube de Portugal!", atirou Bruno de Carvalho, que aproveitou para lançar um desafio aos dirigentes portistas: "Tenho a certeza de que os responsáveis e as plataformas do Porto, apesar do atraso, vão condenar da mesma forma este cântico que gozava com a queda de adeptos do Sporting no fosso do nosso estádio, "pedindo" que mais o fizessem."