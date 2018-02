Bruno de Carvalho decide hoje se pede a demissão

Pub

Presidente reforçou ameaça e falou de "saída em grande" para assinalar títulos do atletismo. Hoje reúne-se o Conselho Diretivo

A nação sportinguista ainda está abalada com a atitude tomada por Bruno de Carvalho na Assembleia Geral de anteontem. O presidente do Sporting vai reunir hoje com o Conselho Diretivo para decidir sobre uma possível demissão, e ontem voltou a alimentar a "ameaça", através de uma mensagem publicada no Facebook, em reação aos títulos de campeão europeu feminino e masculinos do Sporting em corta--mato (ver mais na página 37).

"Mais dois títulos europeus, para a saída ser em grande", escreveu, reforçando o cenário de uma possível saída num post em que denuncia também uma lista de detratores, que qualifica como "gentalha e sportingados". E acrescenta que "foi para que essas pessoas continuem a existir e a fazer o que querem que os sportinguistas na AG desrespeitaram o Conselho Diretivo, não querendo discutir a alteração dos estatutos e o regulamento disciplinar propostos".

Tal como o DN escreveu ontem, fontes próximas do Conselho Diretivo creem que a atitude de Bruno de Carvalho terá sido uma reação intempestiva e que o dirigente vai continuar no cargo. Ao DN, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares disse também esperar que "tenha sido uma reação no calor do momento e que Bruno de Carvalho continue o magnífico trabalho realizado".

Contactado pelo DN, um dos "opositores" identificados pelo presidente, Sérgio Abrantes Mendes, garante que só ficaria incomodado com essas referências "se fossem feitas por uma pessoa com outra qualidade" e reagiu com uma sonora gargalhada quando questionado pelo DN sobre a possível demissão de Bruno de Carvalho. "Não se vai demitir nada, até porque foi o próprio que chegou a dizer que se saísse do Sporting teria de emigrar.Temos de ser tolerantes com ele, pois precisa do Sporting, é o seu sustento", refere ao nosso jornal.

Dias Ferreira, apoiante do presidente leonino e que esteve presente na A.G., está surpreendido com toda esta polémica. "Sinceramente, acho que o presidente está a fazer uma tempestade num copo de água. Eu saí da AG poucos minutos antes dessa tomada de posição de Bruno de Carvalho, mas até então todas as propostas que estiveram a votação foram aprovadas. A Assembleia estava a correr muito bem, acho que a saída de Bruno de Carvalho foi um exagero", começa por referir ao DN.

O antigo dirigente leonino reconhece no entanto que o requerimento apresentado por Carlos Severino, pedindo a realização de uma nova A.G. apenas para discutir os pontos mais polémicos, referentes à alteração dos estatutos, tinha toda razão de ser. "Parece que foi isso que espoletou alguma turbulência, mas de facto, o adiamento seria razoável, pois já eram oito e meia da noite e o que estava em discussão não era algo simples, ou seja, a A.G. iria provavelmente entrar pela madrugada dentro. Se esta ameaça de demissão é uma forma de Bruno de Carvalho se legitimar perante os sócios? Mais ainda? A A.G. mostrou claramente que estava com ele...", sublinha.