Bruno de Carvalho critica jogadores no Facebook

Presidente critica as exibições de Coates, Mathieu e Gelson e diz que Coentrão e Bas Dost viram amarelos porque não querem jogar em Alvalade

Bruno de Carvalho recorreu esta quinta-feira ao Facebook, logo após a derrota (0-2) do Sporting com o Atlético de Madrid para a Liga Europa para criticar alguns jogadores da equipa.

Os ataques do presidente leonino dirigiram-se primeiro para a defesa que em sua opinião "não esteve concentrada", nomeando Coates e Mathieu que fizeram "o que os avançados do Atlético não conseguiam", depois virou-se para Gelson Martins por ter pedido o golo do empate isolado perante Oblak: "Em vez de fuzilar para a esquerda, tenta colocar em jeito, mas sem força, para o lado direito perdendo um golo que já quase se gritava." E nesse sentido deixou uma frase bastante corrosiva: "De 11, em vez de 22 como queria, fomos 9, muitas vezes, e isso paga-se caro..."

Depois as baterias viraram-se para Fábio Coentrão e Bas Dost que viram cartões amarelos que os tiram da segunda mão, dentro de uma semana, em Alvalade. "Fábio e Bas Dost não quiseram jogar em Alvalade, com faltas para amarelo que nunca poderiam ter feito."

Coates voltou a ser visado por ter falhado um golo já na segunda parte: "Coates fica isolado e, sem foco e não estando concentrado, em vez de rematar faz um passe para Oblak." Bruno de Carvalho lamentou ainda o último lance de Montero: "E, para terminar, Montero aos 92m desperdiçou um golo feito com um remate para o céu quando só se pedia um simples encosto."