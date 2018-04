Bruno de Carvalho confirma processos e acusa os jogadores "mentores"

Pub

Quem são os mentores? "Jogadores que, há anos, exigem sair do clube de todas as maneiras e feitio"

Bruno de Carvalho voltou à carga, colocando, em seu nome, da administração da SAD e do Conselho Diretivo, mais um post no Facebook a admitir as reuniões que teve com o plantel. Diz que escreve para "repor a verdade" do que se passou e acusa os "grandes mentores de toda esta questão, de que fazem parte jogadores que, há anos, exigem sair do clube de todas as maneiras e feitio".

O presidente do Sporting começa por criticar o facto de os jogadores terem partilhado no Instagram um protesto, quando tinham reclamado que tudo fosse discutido "internamente". No texto, acusa ainda os jogadores de terem revelado o teor das reuniões que se realizaram ontem em Alvalade, onde estiveram também presentes o "team-manager, o treinador e os atletas do plantel principal". "Coisa estranha, quisemos tratar de tudo em família e dentro de casa, como aliás nos tem sido pedido, e eis que hoje está tudo na praça pública, plantado em todos os jornais, com vários factos deturpados, truncados ou, simplesmente aldrabados. E por isso aqui estamos, outra vez, obrigados a repor a verdade do que se passou."

Bruno de Carvalho fala ainda de jogadores que há anos querem sair de terem criado toda esta situação, nomeadamente, terem mentido ao dizer que o presidente tinha pedido ao líder da claque para ameaçar os futebolistas. "a dada altura, um atleta confrontou o presidente com o facto - que notoriamente já tinha partilhado com o grupo -, de que o presidente teria ligado no dia anterior ao líder da Juventude Leonina, pedindo-lhe que batesse nos jogadores, num ato que deixou o presidente totalmente enfurecido."

Bruno de Carvalho decidiu não suspender os jogadores, mas mantém os processos disciplinares. Considera ainda que as palavras que proferiu depois da derrota em Madrid em que criticava os jogadores não carecem nenhum pedido de desculpa. "É claro para todos que quem manda no clube é o presidente, pelo que, os retratamentos ou não que possa ter necessidade de fazer, acontecerão sempre em atos eleitorais ou AG's com os Associados, e nunca por exigência de assalariados ou colaboradores do clube."

O Sporting joga este domingo em Alvalade com o Paços de Ferreira, às 20.30. Inicialmente estava marcada para hoje, depois do jogo uma reunião entre Bruno de Carvalho, Jorge Jesus e o plantel principal.