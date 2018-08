Bruno de Carvalho castigado falha dérbi de sábado

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, não poderá sentar-se no banco de suplentes no dérbi de sábado, em Alvalade, diante do Benfica.

É que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu punir o líder leonino com seis dias de suspensão devido a declarações proferidas na sua página do Facebook sobre o presidente do Sp. Braga, António Salvador.