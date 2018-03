Bruno de Carvalho atira-se às federações, Liga e Benfica

Pub

Presidente do Sporting lembra naturalização de Pichardo, castigo a Pedro Gil, recorda casos dos vouchers e e-toupeira e manda ainda bicadas a Pedro Proença

Bruno de Carvalho voltou ao ataque nas redes sociais. Desta vez o presidente do Sporting atirou-se às federações

de atletismo e patinagem, e ainda à liga e à Federação Portuguesa de Futebol, tudo devido a casos envolvendo o rival Benfica.

Aqui fica o texto dos ataques na íntegra:

AS FEDERAÇÕES... AS BENDITAS FEDERAÇÕES!

A Federação Portuguesa de Atletismo naturalizou à pressa um atleta para poder ser usado pelo benfica alegando "motivos de interesse superior nacional". O atleta está naturalizado, já compete pelo benfica, mas não pode competir por Portugal.

A Federação Portuguesa de Patinagem castigou Pedro Gil em 28 dias (?!) na sequência de um lance com o atleta mais trauliteiro e provocador do hóquei: Nicolia. Numa fase importante, a Federação dá um reforço de peso aos nossos rivais.

A Federação Portuguesa de Futebol fecha os olhos aos casos Vouchers, E-mails, E-Toupeira. Não mostra qualquer coragem em agir e castigar, de forma exemplar, quem denigre o futebol português com estas práticas.

A Liga, que quando crescesse queria ser Federação, para além de, na pessoa do seu presidente, ter dado os parabéns ao benfica quando este "furou" um acordo feito na Liga fechando um negócios de direitos televisivos com a NOS, e de se ter demonstrado, por email, "solidário" com o benfica no caso EMAILS, pede agora o que não tem: bom senso e fairplay. A Liga, com um presidente que já não o é e um G15 cheio de interesses e vaidades, parece cada vez mais um desfile da Miss Mundo.

E com isto, os paineleiros vão dizendo e fazendo tudo o que querem pois, no final do dia, a culpa é sempre do...

Vamos dizer em conjunto...

3, 2, 1:

Bruno de Carvalho! É claro!!!