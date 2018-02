Bruno de Carvalho atira-se a sportinguistas que torcem por derrota no clássico

Pub

Presidente do Sporting recorreu esta quarta-feira ao Facebook para lamentar mensagens de adeptos que querem que a equipa saia derrotada na visita ao FC Porto, a contar para as meias finais da Taça de Portugal

Bruno de Carvalho atirou-se, via Facebook, aos sportinguistas que torcem pela derrota da equipa no clássico desta quarta-feira no Dragão, frente ao FC Porto, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. "Este é o Sporting CP que não aceito mais! Gratidão e Reconhecimento! Isto não pode ser o Sporting CP!", publicou o líder leonino, fazendo acompanhar o texto por uma imagem com a mensagem assinada pelo adepto Rui Franco, onde se pode ler "quero muito que o Sporting perca".

Pouco depois, o presidente do Sporting publicou mais um print screen de uma mensagem de um adepto, por parte de José Alberto Gonçalves, que escreve, entre outras frases, "este Sporting não merece mais do que um terceiro lugar". Nem este... É demais... Gratidão e Reconhecimento!", comentou Bruno de Carvalho.