Bruno de Carvalho arrisca processo com ataque a Vieira

Presidente leonino publicou mensagem no Facebook com várias acusações dirigidas a Vieira. Clube da Luz vai analisar e reagir

É provavelmente um dos mais duros ataques de Bruno de Carvalho ao presidente do Benfica que pode originar um processo na justiça ao líder leonino - fonte do clube da Luz contactada pelo DN deixou a hipótese em aberto, garantindo que os encarnados vão analisar e reagir no timing oportuno. Numa longa mensagem no Facebook, o presidente do Sporting, sem nunca mencionar o nome do líder benfiquista, faz insinuações sobre situações do passado da vida de Luís Filipe Vieira e alude aos casos dos vouchers, e-Toupeira, à denominada cartilha e a claques ilegais.

A mensagem de Bruno de Carvalho surge acompanhada de uma fotografia do registo criminal de Al Capone, o gangster italo-americano que operou nos EUA nas décadas de 1920 e 30. E com a seguinte mensagem num tom irónico: "A história tem destas injustiças. Aqui deixo o exemplo de um mero empresário que foi brilhante e visionário, que nunca fez nada de mal, mas que foi injustamente perseguido! No fim a "montanha pariu um rato" e, afinal, tanta coisa se dizia... e apenas teve uma pequena falha fiscal!"

Lembrando alegadas situações relacionadas com o passado de Luís Filipe Vieira - "eu apenas sei de pneus; eu apenas roubei um camião; eu apenas tive um motorista que foi preso por tráfico de droga usando instalações e carros do clube; eu apenas devo mais de mil milhões; eu apenas sou arguido num caso muito grave em termos criminais", são alguns dos exemplos -, o líder leonino recorda recentes casos envolvendo o Benfica. "Eu apenas tenho o meu braço direito acusado, e já tendo estado detido por crimes graves [numa referência a Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica]; eu apenas estou envolvido nos processos vouchers, e-mails, e-Toupeira, que estão a ser investigados por poderem assumir a forma de corrupção e tráfico de influência, envolvendo pessoas da FPF, Liga, arbitragem, delegados, observadores, políticos, funcionários judiciais, juízes, jornalistas...Tudo aquilo a que chamam de "estado lampiónico"; eu apenas tenho dívidas do clube pelo Novo Banco e banco mau "escondidos" em seguros de vida e produtos similares; eu apenas tenho visto o meu clube a ser investigado num caso que apelidam de "jogos para perder"", lia-se na mesma mensagem, onde o líder leonino não esquece as claques: "Eu apenas apoio claques ilegais que, para mim, são um conjunto de pessoas que se juntam de forma organizada, e que por vezes até matam adeptos de outros clubes."

Tendo em conta as declarações de Luís Filipe Vieira no dia 11 deste mês - "agiremos criminalmente contra quem puser em causa o nome do Benfica, sejam administradores ou jornalistas não perdoaremos. Acabou a paródia à volta do Benfica" - e o facto de o clube ter criado um gabinete de crise, poderá estar para breve o anúncio de uma ação na justiça contra Bruno de Carvalho.

Aliás, os encarnados já acionaram judicialmente Nuno Saraiva, diretor de comunicação dos leões, por este ter sugerido que a equipa B dos encarnados terá facilitado num jogo contra a Académica em troca de votos na Liga.