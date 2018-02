Bruno de Carvalho anuncia decisão às 18.00 e convida sócios

Pub

Presidente do Sporting diz que já tomou decisão sobre continuidade ou não no cargo. Mas primeiro quer ouvir os colegas de direção

Bruno de Carvalho diz que já tomou uma posição relativamente à demissão ou não do cargo de presidente do Sporting, mas que só após a reunião de direção desta segunda-feira, e depois de ouvir os seus colegas de direção, irá anunciar publicamente qual a decisão. O líder leonino convida os sócios para se deslocarem ao Auditório Artur Agostinho às 18.00 para ouvirem as suas explicações.

Eis a mensagem deixada pelo líder leonino na sua página no facebook.

"Boa tarde a todos!

Às 16h, temos reunião de Direcção para tomarmos a nossa decisão conjunta sobre o nosso futuro no Sporting CP.

A minha decisão pessoal já está tomada, mas somos um grupo a que tenho tido tanto orgulho e honra de liderar, e terá de ser uma decisão de todos.

Convido os sócios (apenas será permitida a entrada aos primeiros 300 que é a capacidade da sala), para se dirigirem às 18h ao Auditório Artur Agostinho, para lhes ser comunicada e explicada, em 1a mão a decisão.

Porque, mesmo em democracia, não vale tudo. A partir desse momento deixa de ser democracia para passar a ser uma anarquia.

O Sporting CP merece mais!"

SL