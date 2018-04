Bruno de Carvalho acusa jogador de partilhar fotografia

Pub

Na imagem, o presidente do Sporting aparece a ser massajado depois de sair de campo com dores nas costas

O presidente do Sporting acusou um jogador da equipa de partilhar uma fotografia em que aparece a ser massajado depois de ter saído de campo com dores nas costas, após ter estado no banco nojogo contra o Paços em Alvalade. A imagem começou a circular nas redes sociais ainda na noite de domingo e Bruno de Carvalho foi à rede social Facebook partilhar a imagem e ao acusar um futebolista do clube: "Quero agradecer ao jogador que espalhou esta foto. É isto que a bancada quer!", escreveu.

É mais um episódio da troca de mensagens entre jogadores e presidente, depois da resposta dos jogadores à publicação do presidente sobre a derrota em Madrid, frente ao Atlético Madrid, por 2-0, no jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa.

No domingo, frente ao Paços de Ferreira, o Sporting venceu por 2-0, mas Bruno de Carvalho foi vaiado pelos adeptos e sócios presentes em Alvalade.

