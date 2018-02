Pub

Kyriakou e Ewerton fizeram os dois golos do Estoril

O Estoril venceu este domingo o Sporting por 2-0, num jogo em que o VAR esteve em destaque ao anular dois golos, para cada um dos lados, e ainda a validar um do Estoril, quando o árbitro havia marcado fora de jogo.

Sem poder contar com Bas Dost e Gelson Martins, o Sporting nunca conseguiu praticar bom futebol, algo que o Estoril fez durante quase os 90 minutos. No primeiro tempo o ascendente do Estoril traduziu-se com os únicos golos do jogo, primeiro por Karyakou, após um canto, e Ewerton, este último valido pelo VAR, após o juiz da partida ter marcado fora de jogo.

No segundo tempo o Sporting entrou melhor, teve várias ocasiões para marcar, mas na frente de ataque, sem Bas Dost, bem Doumbia nem Fredy Montero estavam em dia sim. Com o passar dos minutos o Estoril voltou a criar perigo e marcou novamente, por André Claro, mas o VAR anulou o golo. Aliás, o videoárbitro haveria novamente de intervir no derradeiro minuto, anulando também outro golo a Fredy Montero.

Com este resultado, o Sporting cai para o terceiro lugar, com 50 pontos, os mesmos que o Benfica, ficando a dois do líder FC Porto