Bas Dost sucede a Manuel Fernandes com duas épocas acima dos 25 golos

Jorge Jesus: "Equipa do Sporting está no limite físico"

Com o golo marcado no Restelo, Bas Dost chegou aos 25 no atual campeonato e tornou-se o primeiro jogador do Sporting a atingir essa fasquia em mais do que uma época da Liga desde Manuel Fernandes. Mas enquanto o herói dos 7-1 ao Benfica só o conseguiu em duas das 11 temporadas em que representou os leões (26 golos em 1975-76 e 30 em 1985-86), no caso do holandês bastaram estas primeiras duas temporadas de leão para o conseguir, depois de ter apontado 34 golos na I Liga de 2016-17.

Manuel Fernandes desconhecia este facto, mas em conversa com o DN mostrou-se muito satisfeito por Bas Dost ter igualado esta sua marca. "Estou muito feliz por ele ter conseguido esse feito, que é mais do que merecido. Estamos em presença do melhor ponta-de-lança do Sporting dos últimos anos. Adoro a sua forma de jogar e o profissionalismo que demonstra", começa por referir.

O "Manel de Sarilhos" sublinha que as características do avançado que o Sporting contratou ao Wolfsburgo por dez milhões de euros nada têm que ver com as que apresentava nos seus tempos de jogador. "O Bas Dost é muito mais alto do que eu e muito superior no jogo de cabeça, embora eu também marcasse algumas vezes dessa forma. A nível técnico, de repentismo e movimentação, eu era superior", considera. No entanto, destaca o que os une: "Sentido de oportunidade e intenção de atirar à baliza."

Manuel Fernandes acha, de resto, que faria uma grande dupla com o atual goleador leonino. "Eu era mesmo o jogador que o Jorge Jesus precisava para jogar atrás do Bas Dost [risos]. Nas nove épocas em que eu e o Jordão jogámos juntos no Sporting marcámos quase 600 golos. Penso que eu e o Bas Dost chegaríamos facilmente a números semelhantes", atira. Para o histórico de Alvalade, o internacional holandês de 28 anos "irá facilmente marcar mais do que 25 golos nos próximos quatro ou cinco anos, se continuar no clube".

O ex-capitão realça "a evolução que Bas Dost teve com Jorge Jesus, pois melhorou imenso a sua capacidade de finalização, como se viu no último golo que marcou ao Belenenses, que não era nada fácil". Na sua opinião, o holandês já está por direito próprio na galeria dos melhores pontas-de-lança da história leonina, ao lado dele próprio, Peyroteo, Yazalde, Jordão, Jardel e Liedson.

Bas Dost foi o melhor marcador da I Liga na sua época de estreia em Portugal, tendo apontado 34 golos em 31 jogos, precisando de apenas 79 minutos para marcar. Nesta época desceu ligeiramente de rendimento, mas ainda apresenta números invejáveis, com 25 golos em 26 partidas e faturando a cada 89 minutos. Manuel Fernandes antevê que "possa chegar ainda aos 30 golos".

O antigo avançado confessa que já falou várias vezes com o holandês e que este lhe garantiu estar muito feliz em Portugal. "Adora o Sporting, os adeptos, o clima, a comida e a simpatia dos portugueses. Por ele, ficava no clube até final da carreira", sublinha, só lamentando que "um jogador com esta qualidade ainda não tenha sido campeão nacional".

Letal de cabeça e de pé direito

Ninguém marca tantas vezes de cabeça como Bas Dost nas ligas europeias: 11 os golos na I Liga de 2017-18, o que corresponde a 44 por cento do seu total. De acordo com os dados disponibilizados pelo site GoalPoint, essa percentagem até subiu face aos 36 por cento da época passada (12 golos em 34). Ainda assim, o pé direito é a sua arma mais letal, tendo marcado dessa forma por 33 vezes nos últimos dois campeonatos, sendo 11 desses golos de grande penalidade (quatro na atual I Liga e sete na época transata). O pé esquerdo só foi usado com sucesso em três ocasiões.

Como se sabe, Bas Dost é um típico homem de área, daí não se estranhar que só tenha conseguido um golo de fora da área ao serviço dos leões. Já dentro da área, é o jogador em Portugal que menos remates precisa para faturar: apenas 2,5.