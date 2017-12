Pub

Pierre van Hooijdonk, antigo ponta-de-lança do Benfica, compara o compatriota a Mário Jardel, mas aconselha-o a continuar em Alvalade, ao invés de se mudar para um grande europeu

Bas Dost chegou anteontem aos 50 golos apontados ao serviço do Sporting em jogos oficiais, isto apenas um ano e três meses depois de chegar ao clube leonino. O ponta-de-lança holandês voltou a ser decisivo, ao apontar o único golo na vitória diante do Belenenses, na marcação de uma grande penalidade.

O ex-ponta-de-lança do Wolfsburgo precisou apenas de 62 jogos para chegar à meia centena, sendo o melhor nos leões desde Mário Jardel, que atingiu os 50 golos em apenas 39 encontros, em 2001-02, terminando nessa temporada com 55 golos em 41 jogos.

Em 2017-18, os golos do holandês já foram diretamente responsáveis por nove pontos ganhos pelo Sporting na I Liga e dois pontos na Liga dos Campeões, ao bisar na vitória por 3-1 com o Olympiacos, "transformando" assim uma igualdade numa derrota. Ou seja, há muita influência de Bas Dost no excelente arranque de campeonato da equipa, que soma 33 pontos em 13 jornadas e partilha a liderança com o FC Porto.

Em toda a sua história, só em quatro ocasiões o Sporting somava mais pontos nesta ronda: em 1946--47, 1957-58, 1990-91 e... 2015-16, nesta última ocasião já com Jorge Jesus ao leme e com 35 pontos somados, fruto de onze triunfos e duas igualdades, em vez das dez vitórias e três empates desta época. No entanto, na 14.ª ronda, os leões perderam com o União da Madeira por 1-0, ou seja, em caso de triunfo no próximo domingo no Bessa, Jesus supera o registo de há duas épocas nas primeiras 14 rondas e se empatar, iguala-o.

Pierre van Hooijdonk, ponta--de-lança holandês que brilhou com a camisola do Benfica na época de 2000-2001 (24 golos em 35 jogos), ficou surpreendido quando foi informado pelo DN dos excelentes números do compatriota. "Bas Dost já marcou 50 golos no Sporting? Impressionante! Tenho de lhe dar os parabéns, pois é uma marca fantástica e eu sei por experiência própria que não é fácil marcar golos em Portugal. Não se trata de um jogador muito rápido ou móvel, mas consegue fazer o mais difícil, que é meter a bola na baliza", começou por referir ao nosso jornal.

Van Hooijdonk critica a pouca utilização de Bas Dost na seleção holandesa. "A primeira opção para o ataque tem sido o Vincent Janssen e a verdade é que as coisas não têm corrido nada bem à equipa, como se viu pelo recente afastamento da fase final do Campeonato do Mundo. Nestes últimos jogos da fase de apuramento, em que precisávamos desesperadamente de ganhar, estava à espera de que o treinador se socorresse de Bas Dost, mas infelizmente tal não aconteceu", lamenta.

O antigo jogador do Benfica entende que Bas Dost e Mário Jardel são comparáveis "não só pela estatura e pelo físico, mas também porque conseguem fazer golos de todas as maneiras, embora Jardel fosse melhor de cabeça e Bas Dost tenha um melhor jogo de pés". Analisando os 50 golos do holandês no Sporting, verifica-se que 28 foram apontados com o pé direito, 20 com a cabeça e dois com o pé esquerdo. Um quinto dos golos (dez) foram de grande penalidade.

A produção de Bas Dost na I Liga portuguesa é assombrosa, com 44 golos em 44 jogos, o que significa que marca um golo a cada 90 minutos. Já na Liga dos Campeões tem apenas três golos marcados em 815 minutos de utilização, o que significa que fatura a cada 271 minutos o equivalente a três partidas completas. Van Hooijdonk pensa que estes números não significam dificuldades em marcar aos mais fortes. "É natural que ele tenha muito mais oportunidades para visar a baliza com as equipas portuguesas do que diante de grandes formações como o Barcelona ou com a Juventus", defende.

A produção goleadora de Bas Dost, que na época passada foi o segundo melhor marcador dos campeonatos europeus, com 34 golos (só ficou atrás de Lionel Messi), pode despertar a cobiça de clubes de grandes campeonatos europeus. No entanto, Pierre van Hooijdonk aconselha-o a permanecer em Portugal. "Não duvido de que ele esteja preparado para representar um grande da Europa, mas se ele está confortável em Portugal e a marcar desta forma impressionante, para quê mudar? No Sporting joga sempre e tem a oportunidade de marcar muitos golos, mas se fosse para uma grande equipa certamente que nem sempre estaria no onze inicial. Ou seja, iria ficar mais rico na conta bancária, mas mais pobre na sua conta goleadora", atira.