Bas Dost eleito Futebolista do Ano na 54.ª edição dos Prémios Stromp

Pub

O avançado holandês vai receber o Prémio Stromp 2017 de futebolista do ano, na gala que o Sporting promove em 12 de dezembro, anunciou esta segunda-feira a organização da 54.ª edição da cerimónia

Além de Bas Dost, também Daniel Podence está entre os 43 premiados, na categoria de revelação, com os galardões a serem entregues na gala marcada para as 20.00 de 12 de dezembro, num hotel da capital.

Dos distinguidos, 31 foram premiados por inerência, ao conquistarem medalhas em campeonatos do mundo ou da Europa, com 12 a serem escolhidos pela organização.

A futebolista Ana Borges foi escolhida como atleta do ano, com o andebolista Carlos Ruesga a vencer a categoria no masculino, enquanto Hugo Canela foi designado técnico do ano pela conquista do campeonato de andebol.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O antigo guarda-redes de futsal João Benedito será homenageado na categoria carreira, enquanto o vogal do conselho diretivo Rui Caeiro recebe o prémio dirigente, entre outras distinções.