Bas Dost vai falhar jogo com o Estoril

Avançado holandês pediu para sair durante o jogo com o Vit. Guimarães, quarta-feira (1-0), devido a um problema respiratório, após uma queda no final da primeira parte. Jogador poderá ainda falhar o clássico da Taça de Portugal.

Bas Dost é baixa para Jorge Jesus na deslocação ao Estoril. O avançado, melhor marcador do Sporting, lesionou-se na zona das costelas no jogo com o V. Guimarães e não vai recuperará a tempo do jogo da 21.ª jornada.



O jogador será reavaliado amanhã pelo departamento médico do Sporting, mas existe a possibilidade de Bas Dost falhar também o encontro com o FC Porto da Taça de Portugal, a 7 de fevereiro.