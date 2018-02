Bas Dost volta às opções de Jorge Jesus na visita a Tondela

Bas Dost regressa, depois de ter falhado as últimas quatro partidas do Sporting

Avançado holandês está de regresso à lista de convocados do Sporting. Leões jogam esta segunda-feira com o Tondela, na partida que encerra a 23.ª jornada da I Liga.

O avançado holandês Bas Dost, que esteve ausente devido a lesão, regressou à lista de convocados do Sporting e pode atuar est segunda-feira em Tondela, no jogo que fecha a 23.ª jornada da I Liga de futebol.

Depois de ter falhado os últimos quatro encontros do emblema de Alvalade, o nome de Dost aparece na lista de 19 jogadores convocados pelo técnico Jorge Jesus, em que a grande ausência é o lateral esquerdo Fábio Coentrão, castigado.

Mesmo com o internacional português indisponível, Jesus optou por deixar de fora o ganês Lumor, o outro defesa esquerdo de raiz do plantel, mas fez voltar o central francês Mathieu, que falhou o jogo com o Astana para a Liga Europa por opção do treinador 'leonino'.

Ristovski, Petrovic, Palhinha e Misic não viajam para Tondela, por opções técnica. Podence também falha a partida, mas devido a lesão.

O Tondela-Sporting está agendado para as 20:00 e terá arbitragem de João Capela, da Associação de Futebol de Lisboa.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.

- Defesas: André Pinto, Piccini, Mathieu e Coates.

- Médios: Bruno César, Bruno Fernandes, William Carvalho, Battaglia, Gelson, Acuña, Wendel, Bryan Ruiz e Rúben Ribeiro.

- Avançados: Montero, Doumbia, Rafael Leão e Bas Dost.