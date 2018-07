Bas Dost antes da turbulência: "Porque haveria de sair do Sporting?"

Há, sensivelmente, três semanas Bas Dost recebeu na Academia Sporting, em Alcochete, a revista holandesa ELF Football na qual o avançado mostrava-se radiante por viver em Lisboa e estar ao serviço dos leões.



"Porque haveria de sair do Sporting? Tenho um salário fantástico, uma vida maravilhosa, estou num um grande clube, tenho um treinador que acredita em mim, estou numa equipa que joga em minha função e tenho desafios desportivos adequados, por isso a escolha não parece difícil. Reparem nesta temporada: jogámos na na Liga dos Campeões, onde tivemos o azar de defrontar o Barcelona e a Juventus, e na na Liga Europa já chegámos aos quartos-de-final", salientou o dianteiro. "Porque haveria de deixar o Sporting? Sou totalmente feliz aqui", referiu o dianteiro que, segundo a revista, aufere anualmente dois milhões de euros limpos.

O único detalhe tem a ver com o facto de esta reportagem ter sido feita antes de todas as convulsões da passada semana em que alguma imprensa desportiva garantia que Bas Dost, perante tudo o que se passou, está determinado a deixar Alvalade no final da época. Qual será o sentimento atual do melhor marcador leonino e que esta quinta-feira não pode defrontar o Atlético de Madrid, por castigo?