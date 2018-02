Jesus e as ausências: "Há uma réstia de esperança por Gelson"

Pub

Treinador do Sporting diz que as lesões não mudam as ideias da equipa, na abordagem do jogo com o FC Porto, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Por Gelson Martins, "há uma réstia de esperança", por Podence e Bas Dost nem tanto. Mas as possíveis ausências, por lesão, não vão alterar as ideias ofensivas do Sporting, no jogo de quarta-feira, com o FC Porto, para a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal de futebol. A garantia foi deixada esta terça-feira, pelo treinador da equipa leonina, Jorge Jesus, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

"A estratégia passa sempre por fazer golos. As ideias da equipa ofensivamente não mudam por não ter o Gelson ou Bas Dost. Algumas situações das nossas ideias é que vão ter que mudar: ter Doumbia e Montero é diferente. Temos que ir à procura das características desses mesmos jogadores, podendo ser mais previsíveis ou não", explicou Jorge Jesus. Ainda assim, levará Gelson, Dost e Podence para o Porto, onde se realiza a partida.

"A situação dos lesionados mantém-se, muito mais grave nos casos do Daniel [Podence] e do Bas Dost, do que do Gelson. Para o Gelson há uma réstia de esperança de recuperar. Eles vão todos para o Porto para treinar. O nosso primeiro treino depois do jogo com o Estoril é hoje [terça-feira]. Vamos ver como está a equipa", explicou o técnico.

Para o desafio frente ao FC Porto, o treinador do Sporting espera um duelo idêntico aqueles que foram os jogos do campeonato e da meia-final da Taça da Liga (ambos acabaram empatados, mas no segundo os leões venceram o desempate por penáltis). "Queremos estar na final do Jamor e dentro desse registo vamos encontrar um FC Porto como encontrámos em Alvalade e em Braga, da mesma forma, com uma estratégia muito forte de ambas as equipas em que se anularam uma à outra", apontou Jesus. "O segundo jogo, ainda por cima passado muitas semanas [em abril], dá-nos essa vantagem de poder recuperar alguns jogadores. São jogadores determinantes na equipa e pelo facto de serem dois [encontros] penso que a estratégia do jogo é completamente diferente do que fosse só um jogo. Vou olhar para esse facto de uma forma diferente", acrescentou.

De resto, Jorge Jesus lamentou ainda o facto de o Sporting ter menos horas de recuperação para a partida do que o FC Porto (os dragões jogaram sábado, os leões domingo). "Claro que pesa. 24 horas menos tem alguma influência. Cientificamente está provado que tem alguma influência, mas para mim tem mais [influência] não ter tempo para preparar os jogos. Se tivéssemos mais um dia tínhamos uma possibilidade mais ou menos de preparar o jogo", concluiu.