Augusto Inácio é o novo diretor geral para o futebol

Augusto Inácio é novo diretor-geral do futebol do Sporting, anunciou esta terça-feira a SAD em comunicado. O antigo jogador e treinador dos leões, mas segundo fonte do clube de Alvalade não irá ocupar o lugar deixado vago por André Geraldes, que devido ao processo Cashball está impedido pelo tribunal de exercer as suas funções.

O Sporting informa que Inácio assume de imediato o cargo que contempla a "gestão plena do futebol profissional", reportando diretamente à SAD.

Uma das novidades deste comunicado é que o presidente Bruno de Carvalho deixará de se sentar no banco de suplentes nos jogos, cabendo essa missão precisamente a Augusto Inácio.

Em declarações SportingTV, o novo diretor-geral deixou uma certeza: "Quando o André Geraldes estiver livre desta situação [jurídica] conto com ele para a minha estrutura." Inácio acrescentou ainda que a sua ambição é "ser campeão" e "dar alegrias aos adeptos".

Augusto Inácio iniciou a sua carreira de futebolista nas camadas jovens do Sporting, tendo representado a equipa principal durante oito épocas (de 1974 a 1982). Em 1999/2000, foi treinador prinmcipal do Sporting, quebrando um jejum de 18 anos sem ser campeão, tendo sido despedido a meio da época seguinte.

Inácio tem sido um dos grande apoiantes de Bruno de Carvalho, quando foi eleito em 2013, tendo sido vice-presidente para o futebol. No entanto, em julho de 2016, já depois de ter sido afastado do futebol, abandonou o clube alegadamente por ser incompatível com as funções de comentador na televisão.