Pub

Avançado argentino de 24 anos vai reforçar o ataque dos leões

Miguel Angel Marin, dirigente do Atlético de Madrid, confirmou esta quinta-feira que o clube espanhol já tem um acordo para o avançado Luciano Vietto ser cedido até ao final da temporada ao Sporting. Falta apenas o sim do jogador para a transferência ser consumada.

"Em relação ao Luciano, alcançámos um acordo com o Sporting para o empréstimo com opção de compra e estamos à espera que o jogador aceite", referiu Angel Marin, confiante que o negócio vai mesmo avançar: "O diretor desportivo falou com ele e ele manifestou-lhe predisposição para sair na qualidade de cedido ao Sporting, mas até amanhã, quando chegam todos os jogadores, não podemos ainda dizê-lo."