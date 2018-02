Assembleia geral extraorindária vai ter voto secreto

Pub

Sporting esclareceu condições de participação na reunião magna de sábado

Os sócios leoninos que queiram participar na Assembleia Geral extraordinária do próximo sábado (dia 17) têm de ter a quota de janeiro de 2018 paga, informou o Sporting em comunicado, esta quinta-feira.

O clube informa ainda que a votação será feita através de voto secreto e decorrerá no pavilhão João Rocha mas também no Multidesportivo, caso a lotação do pavilhão João Rocha seja ultrapassada.

Recorde-se que os três pontos em discussão são a aprovação de novos estatutos, do regulamento disciplinar e a definição do futuro do atual líder leonino assim como de todos os órgãos sociais do clube. Três pontos para os quais Bruno de Carvalho exige aprovação com maioria de 75%, de forma a permitir a sua continuidade no cargo.

O comunicado, na íntegra:

"A respeito da Assembleia Geral Extraordinária convocada para o próximo sábado, dia 17 de Fevereiro, pelas 14 horas, a ter lugar no Pavilhão João Rocha, vem a Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal esclarecer o seguinte:

1) Só serão admitidos a participar e votar os Sócios com a quota de Janeiro de 2018 paga, desde que acompanhados de documento de identificação civil (válido e com fotografia), bem como do cartão de Sócio ou Game Box 2017/2018.

2) Não será permitida a entrada dos Sócios menores de 18 anos.

3) A credenciação terá início pelas 12 horas, nas portas 1 e 3.

4) Uma vez esgotados os lugares sentados no Pavilhão, os Sócios serão encaminhados para o Multidesportivo do Estádio José Alvalade, para aí procederem à sua credenciação e, em seguida, participarem de pleno direito na Assembleia Geral, através de videoconferência.

5) O voto será secreto, com três boletins depositados em urna, e a votação apenas decorrerá no Pavilhão e no Multidesportivo.

A Mesa da Assembleia Geral solicita a todos os Sócios que compareçam com a antecedência possível, de modo a que a entrada no Pavilhão João Rocha e o início dos trabalhos aconteçam de forma atempada e rigorosa."