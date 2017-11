Pub

Paços de Ferreira 1 - Sporting 2. Com esta vitória os leões ficam a dois pontos do FC Porto

O Sporting regressou aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol e aproximou-se do líder FC Porto, ao vencer no terreno do Paços de Ferreira, por 2-1, em jogo da 12.ª jornada.

No Estádio Capital do Móvel, a equipa de Jorge Jesus aproveitou o empate dos 'dragões' com o Desportivo das Aves (1-1), no sábado, e colocou-se somente a dois pontos, graças aos golos de Battaglia (20 minutos) e Gelson Martins (75). A fechar o encontro, Marco Baixinho ainda marcou para o Paços de Ferreira (90).

Depois do empate em casa com o Sporting de Braga (2-2), o Sporting passou a somar 30 pontos, menos dois do que o FC Porto e mais quatro do que o Benfica, terceiro, que recebe hoje o Vitória de Setúbal. O Paços de Ferreira encaixou a segunda derrota seguida e segue em 13.º, com 12.

Os vídeos do jogo

Desentendimento entre Mateus e Acuña, os dois jogadores ficam a discutir, e o árbitro mostra o amarelo a ambos.

Canto de Bruno Fernandes, a bola fica à mercê de Battaglia no segundo poste, à segunda tentativa o argentino desvia de cabeça e faz o primeiro da noite. O Paços fica a pedir fora-de-jogo, mas Tiago Martins valida o tento leonino.

Bruno Santos tenta o cruzamento por duas vezes, mas nas duas oportunidades, Fábio Coentrão a cortar. O jogador do Paços reclama mão do defesa leonino, que tem de ser assistido na sequência do lance.

Belo movimento de Gelson, remate à meia-volta de pé direito, a bola sai rasteira, sem hipótese de defesa para Mário Felgueiras.

Canto de Mabil, Bruno Moreira a cabecear e a obrigar Rui Patrício a uma grande defesa, mas na recarga, Marco Baixinho marca mesmo, sem hipótese para o guarda-redes leonino.

O resumo do jogo

Termina a partida em Paços de Ferreira! Apesar boa atitude da equipa da casa, que até conseguiu reduzir perto do cair do pano, um golo de Battaglia, outro de Gelson Martins, garantiram ao Sporting CP o triunfo e a aproximação ao líder FC Porto, que nesta ronda perdeu pontos frente ao CD Aves.