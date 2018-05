As dez medidas de segurança dos leões

Pub

Clube anunciou medidas para evitar que se repita a invasão da Academia, por parte de adeptos, tal como aconteceu na semana passada, com os jogadores e alguns elementos da equipa técnica e Jorge Jesus a ser agredidos no balneário.

Depois de anunciar, já esta segunda-feira, que a segurança na Academia, em Alcochete, e no Estádio José Alvalade seria reforçada, o clube leonino divulgou uma lista com dez medidas a serem adotadas o mais breve possível.

"O ataque hediondo, classificado como acto de terrorismo pelas autoridades, ocorrido no passado dia 15 de maio, veio obrigar a repensar o conceito da Academia", referem os leões, antes de enumerar algumas das medidas a tomar, como o alargamento do sistema de vigilância, a revisão da vedação do perímetro exterior do centro de treinos e a criação de um segundo perímetro interno, de modo a "isolar a área do futebol profissional das restantes zonas da Academia".

O Sporting decidiu também pedir uma "auditoria [feita] por entidade independente às condições de segurança da Academia e do Estádio", alargar o sistema de videovigilância [CCTV], reforçar a equipa de segurança da Academia "com elementos qualificados com formação especializada em defesa pessoal".

O clube prevê ainda ter um "operador local permanente de CCTV, em regime 24/7 com redundância no Estádio José Alvalade".

Em relação à Academia, o Sporting pretende fazer a "revisão da vedação do perímetro exterior de todo o complexo", prevê a "criação de um segundo posto de controlo de viaturas e pessoas".

"Ligação automática ao posto da GNR em caso de emergência" e "instalação de pilaretes hidráulicos para limitação de acesso a viaturas" são outras das medidas previstas.

No comunicado, o Sporting sublinha que em 2013 já tinha reparado, corrigido e reforçado o sistema de CCTV da Academia, introduziu melhorias na iluminação e adequou os perímetros do Estádio Aurélio Pereira, inserido no mesmo complexo, aos regulamentos da Liga Portuguesa da Futebol Profissional.

Na sequência do ataque, foram detidas 23 pessoas, que têm estado a ser ouvidas no Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro e que poderão ficar a conhecer hoje as medidas de coação que lhes serão aplicadas, sendo que o Ministério Público pediu prisão preventivas para todos.

O ataque aconteceu antes daquele que deveria ter sido o primeiro treino de preparação para a final da Taça de Portugal, que se disputou no domingo e em que o Sporting foi derrotado pelo Desportivo das Aves por 2-1.

Comunicado na íntegra:

"Após a entrada em funções da Direção em 2013 foram tomadas as seguintes medidas de reforço da Segurança da Academia de Alcochete:

a) Reparação e correção do sistema de CCTV;

b) Aumento do número de câmaras de CCTV;

c) Duplicação da equipa de operações e segurança afeta à Academia;

d) Reforço e melhoramento da iluminação artificial de todo o complexo;

e) Adequação do perímetro do Estádio Aurélio Pereira, inserido no complexo da Academia, aos regulamentos da Liga Portuguesa da Futebol Profissional.

O ataque hediondo, classificado como ato de terrorismo pelas autoridades, ocorrido no passado dia 15 de Maio, veio obrigar a repensar o conceito da Academia, forçando-nos a adotar as seguintes medidas:

1- Auditoria por entidade independente às condições de segurança da Academia e do Estádio;

2- Alargamento do sistema de CCTV;

3- Reforço da equipa de segurança da Academia com elementos qualificados com formação especializada em defesa pessoal;

4- Operador local permanente de CCTV, em regime 24/7 com redundância no Estádio José Alvalade;

5- Revisão da vedação do perímetro exterior de todo o complexo;

6- Criação de um segundo posto de controlo de viaturas e pessoas;

7- Seccionamento do perímetro de segurança criando um segundo perímetro interno, de modo a isolar a área do futebol profissional das restantes zonas da Academia;

8- Ligação automática ao posto da GNR em caso de emergência;

9- Instalação de pilaretes hidráulicos para limitação de acesso a viaturas;

10- Reforço e permanência da equipa de acompanhamento e proteção pessoal à equipa de futebol profissional.

Com estas medidas adicionais de segurança pretendemos proteger da forma mais eficaz a integridade de todos aqueles que trabalham e frequentam a Academia e o Estádio."

