As cinco qualidades de Mihajlovic segundo Bruno de Carvalho

"Disciplina, respeito pelo atleta, gosta de apostar na formação, comprometido com o clube e com o seu projeto vencedor e atitude de campeão". São estas as cinco virtudes de Sinisa MIhajlovic nas palavras de Bruno de Carvalho, que manifestou este sentimento no facebook.

O presidente leonino fez uma longa publicação na qual garante que ainda durante esta semana serão anunciados reforços para a equipa principal de futebol.



Eis a publicação de Bruno de Carvalho na íntegra:

TRABALHO versus GOLPADA

FEITOS DE HONRA. LEAIS AO SPORTING!

Em tempos de golpada reles e de, agora, cerca de 20.000 horas de televisão e rádio e centenas de páginas em jornais e revistas de ataque cerrado ao Sporting CP, ao seu CD e à Comissão Executiva da SAD:

1. Resultados financeiros da SAD apresentados positivos;

2. Nova reestruturação financeira que, entre muitas coisas, garante, se esta for a Administração da SAD e se se mantiver este CD do Clube, que a SAD será quase 90% dos Sportinguistas já em 2019;

3. Campeões em várias modalidades históricas que regressaram com esta Direcção;

4. Campeões em várias modalidades;

5. Campeões de iniciados em futebol;

6. Vitória no 1° jogo da final do futsal;

7. Plantel de Andebol com todos os jogadores identificados, renovações em curso, contratações em curso;

8. Plantel de Hóquei em Patins com todos os jogadores identificados, renovações em curso, contratações em curso;

9. Plantel de Vólei com todos os jogadores identificados, renovações em curso, contratações em curso;

10. Plantel de futebol feminino com todas as jogadoras identificadas, renovações em curso, contratações em curso;

11. Planteis das restantes 50 modalidades com todos os atletas identificados, renovações em curso, contratações em curso;

12. Director Geral do Futebol, Augusto Inácio, contratado e a trabalhar com a estrutura;

13. Plantel sub-23 de futebol identificado publicamente, faltando apenas a contratação (em curso) de um extremo para ficar concluído;

14. Plantel principal de futebol masculino identificado publicamente faltando apenas a contratação (em curso) de 2/3 jogadores para ficar concluído;

15. Equipa médica do plantel principal masculino, feminino, sub-23, formação e modalidades apresentado;

16. Treinador do plantel principal do futebol sénior masculino apresentado - disciplina, respeito pelo atleta, gosta de apostar na formação, comprometido com o Clube e com o seu projecto vencedor e atitude de campeão;

17. Jogadores identificados para o plantel principal de futebol sénior masculino a serem ainda contratados com os respectivos anúncios a começarem esta semana;

18. Já apresentados os reforços no plantel da equipa principal de futebol sénior masculinos: Raphinha, Marcelo e Bruno Gaspar. Regressos para iniciar trabalho com a equipa principal de Francisco Geraldes, Matheus Pereira, Ryan Gauld e Carlos Mané;

19. Apresentadas candidaturas à MAG e CFD, com todos os requisitos, nomeadamente assinaturas e respectivos votos, validados pelos serviços;

20. Continuamos a trabalhar diáriamente nos escritórios do Estádio, na defesa intransigente do Sporting Clube de Portugal e dos Sportinguistas, aos quais seremos sempre Leais e nunca lhes viraremos as costas por mais ameaças, calúnias, difamações, chantagens e obstáculos a que nos sujeitem!

Objectivos para 2018/2019 na SAD e Clube:

Com ATITUDE e COMPROMISSO ganhar todas as competições que o Sporting Clube de Portugal disputar, a nível nacional e europeu!

Os Sportinguistas que escolham...