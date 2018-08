As acusações entre Bruno de Carvalho e Jaime Marta Soares na reunião

Depois de um período de intervenções de diversos elementos dos órgãos sociais, na reunião da última quinta-feira, o presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Jaime Marta Soares, insurgiu-se contra Bruno de Carvalho e o Conselho Diretivo pelo facto de se estar a tentar transformar a reunião num tribunal, segundo a ata da reunião este sábado enviada aos sócios leoninos.

O Presidente da MAG disse, ainda, dirigindo-se ao Presidente do CD: "O senhor está sempre a vitimizar-se, numa estratégia de fuga para a frente; é perito em sacudir água do capote, nunca assumindo responsabilidades; tenho muitas coisas para contar, mas não as conto porque tenha vergonha do que sei".

Ao que Bruno de Carvalho terá respondido que Marta Soares "podia fazer as queixas que quisesse que não estava preocupado".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Daqui, desencadeou-se talvez a parte mais quente da reunião, que acabaria por terminar com a saída de cena dos membros demissionários da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD), depois do anúncio de Jaime Marta Soares de que iria convocar uma Assembleia Geral de destituição do presidente e do Conselho Diretivo para dia 23 de junho.

Na reação, Bruno de Carvalho acusou Jaime Marta Soares de chantagem e coação, segundo a ata divulgada.

"Disse ainda [o presidente do CD] que queria ser claro dizendo duas coisas: em primeiro lugar, que a forma de vida do

Comendador Marta Soares causou à Direção, várias vezes, grandes constrangimentos e vergonha, e que, ao contrário do mesmo, teve oportunidade de lhe dizer, por várias vezes, olhos nos olhos; queria também dizer que lamenta esta forma de chantagem e coação com que o Presidente da MAG apresenta as duas soluções, assacando, desde já, de uma forma despudorada, responsabilidades sobre aquilo que o Presidente da MAG, os restantes membros da MAG e do CFD, por terem absoluta consciência das consequências que poderão advir dos atos que agora estão a praticar."