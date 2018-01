As 20 coisas que incomodam Bruno de Carvalho

Bruno de Carvalho com críticas sobre o adiamento do Estoril-Porto

Presidente leonino não esquece os casos dos emails e vouchers

Há 20 coisas que Bruno de Carvalho considera serem "temas sérios" a serem discutidos e por isso publicou-as num extenso post no Facebook.

A junção dos processos dos casos dos emails e vouchers à "intenção da cartilha", do "silêncio da FPF e Liga" e do "medo" que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, tem das claques do Benfica são alguns dos temas que preocupam o presidente do Sporting.

Eis os 20 pontos colocados por Bruno de Carvalho: