Viktoria Plzen terminou os 90 minutos a vencer por 2-0. Valeu ao Sporting o golo de Battaglia no prolongamento para apurar a equipa

O Sporting está nos quartos-de-final da Liga Europa (fica esta sexta-feira a conhecer o adversário), mas não se livrou de um valente susto na deslocação ao campo do Viktoria Plzen, que terminou o tempo regulamentar a vencer por 2-0, igualando a eliminatória. Só no prolongamento os leões resolveram a questão com um golo de Battaglia, o 2-1 final que serviu à equipa de Jesus.

Com Bast Dost como referência no ataque, com Bryan Ruiz ao seu lado, Battaglia manteve o lugar no lado direito da defesa perante a ausência de Piccini. No meio campo, Petrovic ocupou a vaga do castigado William Carvalho e no eixo da defesa André Pinto atuou no habitual lugar de Coates (também castigado).

Aos seis minutos, o Plzen colocou-se em vantagem, um golo apontado por Bakos, após cruzamento de Kovarik. Um golo madrugador que dava esperança aos checos, perante um Sporting a jogar de forma muito denunciada e que raramente levava perigo às redes dos checos.

Aos 39 minutos, Bryan Ruiz teve nos pés a possibilidade de quase matar a eliminatória. Mas sozinho no coração da área, atirou de forma incrível ao lado. Um desperdício de todo o tamanho...

Na segunda parte, logo aos 49', Acuña teve a oportunidade de empatar. Na sequência de um remate de meia distância de Bruno Fernandes, defendido pelo guarda-redes, Acuña atirou primeiro ao poste e na recarga chutou ao lado de forma incrível.

O castigo para tanto desperdício chegou aos 65 minutos, com o Plzen a marcar o segundo golo e a empatar a eliminatória, outra vez por Bakos. O 2-0 garantido em Alvalade, que parecia um resultado seguro, deixava de o ser. Muito por culpa de um leão apático, quase incapaz de construir uma jogada com princípio, meio e fim.

O cúmulo do desperdício chegou no tempo de compensação, com Bas Dost a falhar uma grande penalidade (permitiu a defesa do guarda-redes checo) que colocava o Sporting nos quartos-de-final. Não marcou e o jogo foi para prolongamento.

Na primeira parte do tempo extra, Bryan Ruiz esteve de novo em destaque, ao cabecear para uma grande defesa de Hruska. A melhor entrada do Sporting no prolongamento foi premiada com um golo aos 105'+2, com Battaglia a marcar de cabeça após canto de Bruno Fernandes, no seguimento que teve origem numa jogada de insistência de Piccini.

Rui Patrício ainda foi obrigado a uma grande intervenção, aos 107, a impedir o que seria o 3-1 por Hejeda. O resultado não sofreu mais alterações e, apesar da derrota por 2-1 na Rep. Checa, os leões apuraram-se para os quartos-de-final, valendo a vantagem de 2-0 garantida no jogo da primeira mão em Alvalade.

Eis as equipas que vão iniciar a partida:

Viktoria Plzen - Hruska; Reznik,Milan Havel, Hájek, Kovakík; Horava, Hrosovsky, Daniel Kolar; Martin Zeman, Marek Bakos, Jan Kopic

Sporting - Rui Patrício; Battaglia, André Pinto, Mathieu, Fábio Coentrão; Petrovic; Gelson Martins, Bruno Fernandes, Acuña; Bryan Ruiz, Bas Dost