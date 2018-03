Abel Braga: "Jorge Jesus foi muito infeliz no comentário sobre o Fluminense"

Pub

Treinado leonino disse, a propósito da estreia de Wendel, após o jogo com o Rio Ave, que "uma coisa é jogares no Fluminense, outra é jogares no Sporting".

Abel Braga não gostou das palavras de Jorge Jesus, que no final do Sporting-Rio Ave, domingo, comentou a adaptação de Wendel, dizendo que "uma coisa é jogares no Fluminense, outra é jogares no Sporting".

"Conheço muito bem o Jorge Jesus e falei com ele há três dias. Ele ligou-me para perguntar sobre o Wendel. Fez um comentário um pouco estranho e disse que ele tem que melhorar taticamente. Eu respondi que quem tem que melhorar o jogador taticamente é o treinador. Mas o Sporting é um grande clube de Portugal, tem um ótimo estádio e um centro de treinos, uma torcida apaixonada. Mas o Jesus foi muito infeliz no comentário", afirmou o treinador do Flu, em declarações à SportTV Brasil.

No final do jogo com os vilacondenses (2-0), Jesus deixou elogios a Wendel, mas lembrou a diferença entre a realidade do Sporting e a do Fluminense: "Acreditamos muito no trabalho dele, está a ficar cada vez mais integrado com os processos da equipa e com o estatuto do Sporting. Uma coisa é jogares no Fluminense, outra é jogares no Sporting, com todo o respeito pelo Fluminense que é uma grande equipa do Brasil." Algo que não agradou a Abel Braga.