A gafe de Jesus, a convocatória de Rúben e as férias de Wendel e Misic

Treinador diz que não há nenhuma equipa em Portugal com mais jogos feitos esta época que o Sporting. Enganou-se. Revelou convocatória de Rúben Ribeiro para o jogo com o Desp. Aves e voltou a travar os outros reforços

"Se repararem há seis equipas neste momento na Europa com mais jogos. Seis da liga inglesa, mais duas que somos nós e o Real Madrid com 32 jogos. Ninguém tem tantos jogos como o Sporting em Portugal. Estamos em todas as frentes. Fizemos e estamos a fazer o equilíbrio das nossas exigências", disse Jesus este sábado em Alvalade a propósito do equilíbrio que a SAD leonina está a tentar fazer com ajustes no mercado.



O problema é que estas contas estão erradas. O Sporting tem, de facto, 32 jogos cumpridos mas na noite deste sábado o Sp. Braga realiza o jogo 34 oficial na atual temporada. Logo, o Sporting é a segunda equipa portuguesa com mais jogos.



O Aves foi lembrado para o técnico garantir respeito pelo opositor: "Respeitamos o Aves. É uma equipa que, ultimamente, mudou um pouco o seu sistema, mudou para um sistema de três centrais, tem vindo a jogar assim. Estamos preparados para encontrar um adversário a fechar-se bem, o Sporting tem de ir à procura da sua qualidade."



Sobe os três reforços já garantidos esclareceu que Rúben Ribeiro está convocado ao passo que Wendel e Misic "não são jogadores para o imediato". "O Rúben Ribeiro conhece o Sporting e o campeonato português, os outros dois vieram praticamente de férias. O Wendel não jogava há quase um mês, o Misic na Croácia quase a mesma coisa. Não vou inventar nada, não vou meter o Rúben a guarda-redes. Vai jogar onde jogava no Rio Ave, como ala ou segundo avançado por aí. Está convocado", sintetizou.



Outra ideia forte do treinador foi a sua satisfação com a matéria prima ao dispor quando convidado a comparar os plantéis de Sporting e FC Porto. "Não sei se o plantel do Sporting é melhor ou pior que o do FC Porto. O que eu sei é que o Sporting tem um bom plantel, estamos a trabalhar para isso. O presidente tem estado em completa sintonia com a estrutura do futebol. Procuramos o melhor para o Sporting, dentro das nossas capacidades. Nos nossos rivais, os treinadores é que têm de saber o que têm. Eu estou muito feliz com o que tenho"