À espera de uma resposta da FPF desde abril sobre os 22 títulos

Pub

Jornal do Sporting revela carta enviada à Federação, que ainda não reagiu à fundamentação e solicitação dos leões

O jornal do Sporting revela que o clube de Alvalade enviou à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no final de abril deste ano uma carta, assinada por Bruno de Carvalho, na qual pediu ao organismo que "expressamente declare e publicite que o Campeonato de Portugal, de 1921/22 a 1937/38, conferiu aos clubes vencedores o título campeão nacional de futebol e, em conformidade, reconheça os 17 títulos de campeão nacional conquistados por Sporting, FC Porto, Benfica, Olhanense, Marítimo e Carcavelinhos".



Segundo o jornal do emblema verde e branco foram enviados à FPF uma série de documentos e recortes de imprensa da altura. O Sporting sublinha ainda que para a sua fundamentação foi preponderante o livro comemorativo dos 75 anos da FPF intitulado "1914-1989 Os Anos de Diamante do 1.º Centenário do Futebol Português" da autoria de Henrique Parreirão e que conta com textos de João Havelange (presidente da FIFA à época), Jacques George (presidente da UEFA na altura) e Silva Resende (então presidente da FPF).

Por enquanto, e ainda segundo o jornal do Sporting, a FPF ainda não reagiu.