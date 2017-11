A arte de Gelson na hora certa serenou o leão e colocou-o perto do topo

Pub

O segundo golo, a quinze minutos do fim, esfriou o empertigamento dos pacenses, que acabaram por marcar já mesmo no fim

O Sporting conseguiu passar em Paços de Ferreira, ganhando por 2-1 e aproveitando bem o empate do FC Porto nas Aves para ficar apenas a dois pontos do primeiro lugar, na semana do clássico dos dois grandes adversários. Uma vitória difícil, marcada por um grande golo de Gelson que decidiu quase tudo a um quarto de hora do fim.

Jorge Jesus pôs em campo o seu onze mais forte, com Coates e Acuña. Não entrou bem, mas conseguiu aguentar-se no balanço e marcar primeiro, apesar das irritações de Jorge Jesus com Bruno Fernandes e mais alguns. O Paços jogava em 4-4-2 com Welthon e Mabil na frente, dois extremos como Vasco Rocha e António Xavier, tendo atrás de Pedrinho e Mateus o médio mais defensivo mas raramente certo no passe e a aparecer um bocado a navegar.

Para uma equipa de Petit, dirão alguns, o novo treinador do Paços escolheu muitos homens para jogar a bola e poucos para destruir, até porque os dois laterais também apareciam na frente. Algo que ainda ficou mais evidente na última meia hora, quando saiu o médio mais defensivo, Mateus (a jogar de forma muito deficiente), e entrou um ponta-de-lança, Bruno Moreira. Sempre em 4-4-2 e acentuando o sentido ofensivo da equipa, que acabou com mais cantos (10-5) e mais remates (11-6) mas menos golos, o essencial. Mas foi um Paços pouco "à Petit", procurando a bola e o jogo e menos a agressividade.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O golo inicial surgiu aos 20", num pontapé de canto à direita e, numa grande confusão, Battaglia foi o último a tocar. Muitos protestos e dúvidas, o árbitro teve de esperar algum tempo pela análise do VAR e mesmo assim ficaram dúvidas sobre a posição de Bas Dost. Mas o VAR tem de ter certezas para intervir. O Paços teve a primeira oportunidade, por Mabil, logo aos 6" (Rui Patrício muito bem a defender com a mão esquerda), teve sempre saída para o ataque, mas em jogos destes desaproveitar com erros crassos cantos, por exemplo, é meio caminho para perder o jogo.

O Sporting rematava pouco, na segunda parte chegou a parecer uma equipa em dificuldades, enquanto o Paços era mais insistente no ataque, ganhando cantos, conseguindo remates. Mas era dia do leão. Depois do golo, aos 20", o remate seguinte dos lisboetas foi de Bruno Fernandes aos 65", um tiro ao poste, e o terceiro foi o de Gelson que deu golo - o 0-2, num momento crítico. Mabil tinha acabado de acertar de cabeça na barra após um canto, quando houve esse segundo golo de enorme importância e beleza: Coentrão conseguiu chegar à linha de fundo e cruzar atrasado para Gelson receber de costas, fazer a simulação e rematar cruzado sem hipóteses. A qualidade individual a definir o jogo.

Jesus fez entrar Bryan Ruiz quando se lesionou Battaglia, regressando assim à competição - não se tinha percebido porque é que não tinha sido integrado no plantel de início, a reentrada agora era óbvia. Foi mesmo preciso dizer que queria ser campeão no Sporting? A verdade é que o costa-riquenho nem entrou muito bem no jogo, só que logo a seguir Gelson aumentou a distância no marcador e o golo de Baixinho já não dava tempo para mais.