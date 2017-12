Pub

Leões perderam em Barcelona, por 2-0. Paco Alcácer e Mathieu (autogolo) fizeram os golos que deram o triunfo aos catalães, que seguem para os oitavos de final na companhia da Juventus (ganhou ao Olympiacos, por 2-0).

O Sporting perdeu esta terça-feira, em Camp Nou, diante do Barcelona, por 2-0, em jogo da sexta jornada do grupo D da Liga dos Campeões, falhando assim o acesso aos oitavos de final da prova.

Os leões precisavam vencer e esperar que a Juventus não ganhasse na Grécia, mas nem o Sporting ganhou nem os italianos perderam (Juve venceu na Grécia o Olympiacos, por 2-0). A equipa de Jesus - entrou em campo com Alan Ruiz a jogar no lugar der Bas Dost -, viu o sonho começar a ser desfeito aos 59 minutos, quando Pablo Alcácer adiantou os catalães. Já depois dos 90 minutos e com Messi em campo, o Barça aumentou para 2-0, com um autogolo do defesa-central Jeremy Matthieu.

O Barcelona já tinha ganho em Lisboa (1-0), na primeira volta, com um autogolo de Coates. Desta vez foi o ex-Barça a meter a bola na baliza de Patrício, que evitou males maiores com três grandes defesas no jogo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O Sporting terminou o Grupo D em terceiro classificado e segue para os 16 avos de final da Liga Europa. Barcelona e Juventus seguem na Champions.

Equipas

Barcelona: Cilessen, Semedo, Vermaelen, Piqué, Denis Suárez, Aleix Vidal, André Gomes, Rakitic, Digne, Paco Alcácer e Luis Suárez

Sporting: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Ristovski, William, Battaglia, Acuña, Bruno César, Bruno Fernandes e Alan Ruiz

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.