Sporting vence franceses do Angers em jogo de preparação da nova época

Rúben Vinagre é reforço do Sporting por empréstimo do Wolverhampton

O Sporting venceu esta terça-feira os franceses do Angers por 2-0, em jogo de preparação para a temporada 2021/22, disputado no Estádio da Bela Vista, em Lagoa, com dois golos marcados na segunda parte.

O defesa central Gonçalo Inácio, aos 63 minutos, inaugurou o marcador, com o avançado Paulinho, aos 86, a ampliar a vantagem dos leões frente à equipa da I Liga francesa.

O campeão nacional continua assim sem qualquer derrota na pré-época, somando seis vitórias e um empate nos sete particulares disputados até ao momento. Os leões estão a preparar o primeiro jogo oficial da nova época, que será a disputa da Supertaça frente ao Sp. Braga, a 31 de julho.