Sporting vence Famalicão na estreia de Ricardo Esgaio a marcar

O Sporting venceu este domingo o Famalicão por 2-1, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, marcado pela estreia absoluta de Ricardo Esgaio a marcar pelos leões, ao fim de 123 encontros.

O japonês Hidemasa Morita inaugurou o marcador para o Sporting, aos 18 minutos, e Ricardo Esgaio ampliou a contagem, aos 60. O capitão leonino Sebastián Coates, aos 69, na própria baliza, reduziu a diferença.

Com este resultado, o quarto classificado da I Liga, que soma agora 64 pontos, eleva para 10 a série de jogos consecutivos sem perder. Somando oito triunfos e dois empates. A última derrota dos 'leões' remonta a 12 de fevereiro, na receção ao FC Porto. Já o Famalicão, desce ao sétimo posto, com 42.

Em relação ao último jogo do Sporting, em Guimarães (vitória, por 2-0), Rúben Amorim fez duas mexidas. Gonçalo Inácio e Francisco Trincão relegaram para o banco Matheus Reis e Chermiti, respetivamente.

Por sua vez, o Famalicão, claramente com o foco no jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, da próxima quinta-feira, fez oito alterações em relação ao jogo com o FC Porto (derrota, por 2-1, na primeira mão). Apenas o guarda-redes Luiz Júnior, o defesa Riccieli e o médio Colombatto repetiram a titularidade.

O Sporting entrou melhor no encontro e inaugurou o marcador logo aos 18 minutos. Na direita, Ricardo Esgaio desmarcou o inglês Marcus Edwards, que fez o que quis perante Rúben Lima e, junto à linha de fundo, serviu Morita, que, de pé esquerdo, levou a melhor sobre o guarda-redes Luiz Júnior.

Curiosamente, o golo fez 'arrefecer' o jogo e o Sporting começou a cometer erros no setor defensivo. Primeiro, aos 30 minutos, Diomande escorregou e Colombatto testou os reflexos de Antonio Adán, depois Ugarte rasteirou Gustavo Sá, aos 33, e, no livre, Leandro Sanca rematou ao lado da baliza do Sporting.

Em cima do intervalo, o Sporting esteve muito perto de fazer o 2-0. Marcus Edwards roubou a bola a Pablo Filipe e lançou Pedro Gonçalves, que ficou na cara de Luiz Júnior, mas não conseguiu marcar, fruto da excelente mancha feita pelo guardião.

No reatamento, o jogo continuou amorfo, ainda assim o Sporting esteve perto de ampliar a contagem, por Morita e Nuno Santos, mas acabou por ser Ricardo Esgaio, aos 60 minutos, a fazer o 2-0.

Ugarte recuperou a bola e serviu Chermiti, que tinha rendido instantes antes Pedro Gonçalves, este passou a Marcus Edwards, que rematou para defesa de Luiz Júnior, para, na recarga, o camisola 47 ampliar a contagem, estreando-se a marcar de leão ao peito, ao final de 123 jogos.

O Famalicão, que entretanto tinha colocado em campo Francisco Moura, Ivan Jaime e Jhonder Cádiz, sentido que poderia conseguir algo mais do que a derrota, começou a lançar-se mais vezes para o ataque.

O jogo tornou-se mais rápido e, numa jogada que parecia inofensiva, Leandro Sanca isolou Martin Aguirrregabiria, no lado direito, e Coates, numa tentativa de impedir que a bola chegasse à Jhonder Cádiz, introduziu-a na própria baliza, aos 69 minutos.

Já na ponta final, uma fabulosa intervenção de Adán negou a igualdade ao Famalicão, quando Cádiz 'tentou a sorte', aos 77 minutos. O mesmo acontecendo, mas do lado oposto, a Hector Bellerín, aos 90+2, com Luiz Júnior a manter o 2-1 final.