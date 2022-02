Frango e expulsão ajudam a curar ressaca europeia

Não tem sido frequente mas este domingo aconteceu. O Sporting venceu um jogo por margem confortável e curou assim a dolorosa ressaca europeia com três pontos na Liga, o que lhe permite alargar para seis a vantagem sobre o Benfica, terceiro classificado, à 23ª jornada. O Estoril ainda aguentou enquanto pôde mas um erro do guarda-redes Daniel Figueira e a expulsão do estreante Raúl Silva, que não durou mais de quatro minutos em campo, abriram o caminho para o 3-0 final, selado com o melhor golo da noite, assinado por Sarabia.

Depois de ter perdido quatro jogadores por acumulação de amarelos ou devido aos incidentes que ensombraram o final do clássico no Dragão, Rúben Amorim não inovou para a receção aos canarinhos, no regresso da equipa a casa após a goleada sofrida na Liga dos Campeões. Talvez por isso, escolheu a opção mais conservadora na defesa, com Feddal a voltar ao onze e Matheus Reis deslocado para a esquerda, em detrimento do mais ofensivo Nuno Santos. Já o uruguaio Ugarte recuperou a vaga na equipa, que em boa verdade já é metade sua pelo que tem mostrado - o castigo a João Palhinha, que tem sentido problemas para voltar ao nível pré-lesão, só facilitou a escolha do técnico leonino. Do outro lado, e sem perder há três jogos, Bruno Pinheiro manteve o onze que batera, na ronda anterior, o Tondela, triunfo que colocou um ponto final num jejum de vitórias que já se prolongava há oito partidas, depois de um início de Liga auspicioso.

Sem complexos, apesar de voltar a defrontar os campeões nacionais depois de estes perderem por cinco (na primeira volta fôra após o desaire com o Ajax), o Estoril entrou bem no jogo e ganhou logo um canto, dando a entender que não estava em Alvalade para passear. E, apesar da pressão leonina, os homens da Linha podiam mesmo ter-se adiantado no marcador, depois de um erro de Adán que não segurou um centro da sua esquerda e permitiu que André Clóvis colocasse a bola em posição perigosa, valendo aos homens da casa que esta seguiu para os pés de Porro - o espanhol ainda andou em dificuldades uns minutos depois de chocar com Francisco Geraldes mas acabou por recuperar.

O Sporting continuou a pressionar e criou algum perigo, sempre com o lateral espanhol no centro das atenções - ora tentando ele próprio o remate, ora centrando para Paulinho - mas acabaria por ser o seu compatriota Sarabia a iniciar o lance que permitiu aos leões chegarem-se à frente do marcador: o remate do extremo sofreu um ligeiro desvio num defesa e Daniel Figueira não conseguiu segurar a bola, permitindo que Pedro Goinçalves fizesse a recarga sem dificuldades (40'), naquele que foi o seu sétimo golo na prova depois de quase um mês sem fazer o gosto ao pé. E este teve o sabor a frango...

Até ao descanso, Matheus Nunes - talvez motivado pelos elogios de Guardiola - ainda tentou aumentar a vantagem, depois de fazer uma roleta sobre um adversário, mas o remate saiu muito torto.

Contra dez foi mais fácil

Para o segundo tempo, Bruno Pinheiro mexeu na equipa, lançando Gamboa e Jordi Mboula para os lugares de André Franco e Xavier, com o médio português a arriscar cedo um remate de longe. Depois de duas bolas em que Paulinho chegou um pouco atrasado, os técnicos voltaram a mexer à passagem dos 60 minutos mas a coisa acabaria por correr mal ao responsável dos canarinhos. Raúl Silva, que rendeu Ferraresi, estreou-se com a camisola estorilista mas esteve apenas quatro minutos em campo, depois de atingir com os pitons a perna direita de Porro - alertado pelo VAR, Hugo Malheiro mostrou-lhe o vermelho. Em vantagem numérica, o Sporting dispôs de espaço para dominar por completo o seu opositor e, com o segundo golo, "matou" o adversário: Slimani solicitou Matheus Reis na esquerda, este fugiu, tabelou com Paulinho, e rematou por entre as pernas do guarda-redes visitante (76').

O Estoril já pouco podia fazer e o Sporting foi continuando a pressionar, sentindo que podia alargar a vantagem sem colocar em risco a sua zona defensiva. O lateral, que marcara pela primeira vez no jogo anterior da Liga em casa, perante o Famalicão, quase bisou numa transição rápida em que Daniel Bragança lhe colocou a bola à frente, mas acabaria por ser Sarabia a fechar o marcador da melhor forma, aproveitando um passe inconsequente de Slimani para ganhar espaço e rematar em arco para o golo da noite (81'), também o sétimo na competição. Desde a primeira jornada que os leões não venciam tão folgadamente perante os seus adeptos na Liga, aplicando a derrota mais pesada da época ao Estoril.